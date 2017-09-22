قام وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري بزيارة مدرسة بدرية العتيقي التابعة لمنطقة مبارك التعليمية، يرافقه مدير عام المنطقة منصور الديحاني ومدير ادارة الشؤون الهندسية م.خالد غلوم.

وقد دعا وكيل الوزارة د.هيثم الأثري إلى متابعة صيانة المدارس، كما أكد مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية ‏منصور الديحاني على أن إدارة المنطقة التعليمية تتابع صيانة تكييف ⁧‫مدرسة بدرية العتيقي‬⁩ والإدارة الهندسية على تواصل مستمر مع الإدارات المدرسية لمواجهة الأعطال المفاجئة.

وبين الديحاني أن منطقة مبارك التعليمية تحتوي على ١٠٦ مبان مدرسية، وقد استقبلت طلابها بالشكل المناسب والمعد له، لافتا إلى أن ما حدث من أعطال جاء نتيجة أعطال مفاجئة، تسعى إدارة المنطقة التعليمية إلى تلافيها على وجه السرعة.

وأضاف أن الفرق العاملة في الإدارة العامة تسخر كافة إمكانياتها لتوفير بيئة مناسبة لأبنائنا الطلاب.