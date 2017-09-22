كشف مساعد مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت للشؤون الأكاديمية ورئيس برنامج تقنية المعلومات والحوسبة د.محمد سيد محمد عن موعد اللقاء التنويري للطلبة المستجدين والذي ينظمه قسم شؤون الطلبة في الخميس الموافق 28/9/2017 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في المبنى المشترك بمدخل الجامعة بمشاركة كل من برنامج «لوياك» ومجلس الجامعات الخاصة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والمنظمة الدولية للهجرة اضافة إلى مشاركة الأندية الطلابية.

وأضاف د.محمد سيد: يسرني ان نحمل لجميع طلبتنا المستجدين تهنئة وتبريكات مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت الأستاذ الدكتور نايف ابجاد المطيري على قبولهم كطلبة رسميين للعام الجامعي 2017/2018 للفصل الدراسي الأول، آملين حسن استغلال هذه الفرصة في المثابرة والتفوق وتحقيق طموحهم الأكاديمي مشيرا في الوقت ذاته إلى ان اللقاء التنويري سيكون لجميع الطلبة المستجدين بمختلف تخصصاتهم العلمية الثلاثة (ادارة الأعمال، تقنية المعلومات والحوسبة، اللغة الانجليزية وآدابها) لافتا إلى ان أهمية اليوم التنويري المفتوح تكمن في أنه نقطة الانطلاق للطالب المستجد لما يحتويه من اجابة عن العديد من الاستفسارات والأسئلة اضافة إلى ذلك مشاركة العديد من من الأقسام الإدارية والتي تتعاون مع الطالب بشكل مباشر كقسم القبول والتسجيل وقسم الامتحانات وحدة المعلومات والاتصالات.

من جهتها، قالت رئيس قسم شؤون الطلبة الاستاذة مها محمد الأصقه ان اللقاء التنويري مميز كذلك لما يتخلله من شرح لأنظمة الطالب التي يستخدمها كنظام معلومات الطالب SIS وهو البرنامج الذي يتيح للطالب تسجيل مواده الدراسية ودفعه للرسوم والذي من خلاله أيضا يمكنه معرفة خطته الدراسية اضافة إلى مرشده الأكاديمي وتعديل بيانات الشخصية اضافة إلى نظام التعليم الالكتروني LMS والذي من خلاله يستطيع الطالب التفاعل مع أقرانه الطلبة من خلال منتدى الحوار والنقاش وما يصاحبه من تفاعل ما بين الطالب وأستاذ المقرر اضافة إلى إرسال الواجب ومعرفة الدرجات وغيرها من الأمور التي سيكون هناك شرح واف لها عبر المختصين بذلك وهو فرصة لمعرفتهم للأنديه الطلابية وللانضمام إليهم.

ودعت الأصقه جميع الطلبة المستجدين للحضور والالتزام بمواعيد اللقاء لما فيه من فائدة لهم لمواصلة دراستهم الاكاديمية دون تعثر مما ينير مستقبلهم الجامعي والذي يعولون عليه كثيرا مؤكدة ان فرصة قبولهم في الجامعة العربية المفتوحة بالكويت هي نقله كبيرة في حياتهم المهنية والعلمية والعملية والتي لا تتعارض مع أوقات عملهم كطلبة وفي الوقت ذاته موظفون ومعيلون لأسر أو كحديثي التخرج المقبلين لحياة جامعية ومتفرغين نظرا لما تتيحه الجامعة من مرونة في اختيار الشعب الدراسية بما يتناسب مع أوقات الفراغ للطالب عبر التعليم المدمج هذا النظام الفريد الذي تقدمه الجامعة وتتميز به كأحدث أنظمة التعليم العالمية متزامنة في الوقت ذاته حصوله على شهادة تحمل الاعتراف المحلي والعالمي عبر منح فرع الجامعة لخريجيها شهادتين شهادة يحصل عليها محليا من مجلس الجامعات الخاصة في وزارة التعليم العالي وشهادة معتمدة عالمية يحصل عليها من الجامعة البريطانية المفتوحة المرتبطة مع الجامعة العربية المفتوحة كشريك أكاديمي في التنمية والتطور.