القاهرة - هناء السيد

أعلن رئيس المؤتمر الدولي الأول للإرشاد التربوي د. عيسي بن حميد الشمر، والذي يعقد تحت عنوان «بين الواقع والمأمول»، بجامعة عين شمس بحضور نحو 100 شخصية عربية عن اختيار الشيخة أمل الحمود الصباح رئيس جمعية شباب الكويت الوطنية ضيف شرف المؤتمر.

وذلك لكونها أحد أهم الشخصيات الاجتماعية المؤثرة في الكويت والوطن العربي كما أنها تترأس جمعية شباب الكويت الوطنية والتي تمثل إحدى وجوه مؤسسات المجتمع المدني المؤثرة بالكويت.

كما يشارك من الكويت وفد متخصص في الإرشاد التربوي يضم د سعاد الفريح ود. آلاء الفيلكاوي ود. نورا الشمري ود. شريفة الدريس وهدى قاسم ود.تهاني جاسم، ومن المملكة العربية السعودية الأميرة سهيلة بنت محمد بنت فيصل آل سعود ضيف شرف والشريك الاستراتيجي للمؤتمر الشيخة هند القاسمي من الإمارات.

وأوضح الشمري أن الهدف من المؤتمر هو إلقاء الضوء على تنوع أساليب الإرشاد التربوي من خلال تطوير منظومة التعليم في الدول العربية بما يهدف إلى بناء الشخصية العربية على أسس سليمة لرفع الوعى الثقافي والفكري لإحداث تغيير جذري في سلوك الأفراد والمجتمعات العربية إلى الأفضل.

وأوضح المؤتمر أن المؤتمر يعد الأول من نوعه على المستوى العربي من حيث التخصص، مشيرا إلى أنه سيكون باكورة لعدد من المؤتمرات اللاحقة والتي ستكون في خدمة المرشدين والمرشدات التربويين والإرشاد بشكل عام، متابعا أنه سيتم خلال المؤتمر توضيح وطرح أهم وآخر الممارسات والدراسات والأبحاث التي توصل إليها العلم في هذا الجانب، إضافة إلى توصيات سيتم رفعها للجهات ذات العلاقة في الدول العربية ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للمركز، مؤكدا أنه في ختام المؤتمر سيتم الإعلان عن تدشين كيان مهم على مستوى العالم العربي.