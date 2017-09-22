أطلقت منطقة حولي التعليمية التابعة لوزارة التربية مسابقتين لترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء والماء للعام الدراسي (2017-2018) بغية تشجيع المواهب الطلابية وتنمية روح الإبداع لديها.

وذكرت منطقة حولي التعليمية في بيان صحافي لها أمس الأول ان المسابقة التي تقيمها إدارة الأنشطة التربوية برعاية محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ احمد النواف تتضمن مجالي الرسم ومشروع ترشيد الطاقة.

وأوضحت انه سيتم إرسال المشروعات الفائزة بالمسابقة إلى الجهات المختصة في الدولة دعما وترسيخا لثقافة الترشيد والاستهلاك في محيط العائلة والأصدقاء وذلك اتساقا مع توجه الدولة لتطبيق سياسة الترشيد واستخدام الطاقة البديلة.

وأفادت بأن «الأنشطة التربوية» نظمت لقاء تنويريا استعرض شروط مسابقة الرسم ومشروع الترشيد واستخدام الطاقة البديلة بغية تسليط الضوء على ابداعات وأفكار الطلبة.