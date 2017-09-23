عبدالعزيز الفضلي

اعلن أمين عام جمعية الكشافة ابراهيم سكين الكندري عن اجتماع عقد في السفارة اللبنانية في الكويت تم خلاله اطلاع القائم بالأعمال في السفارة البنانية ماهر خير على فعاليات الملتقي التطبيقي للصم الذي تعذر عليه حضور افتتاحه لتواجده خارج الكويت في تلك الفترة وذلك بحضور مقرر اللجنة الفرعية لتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية في المنظمة الكشفية العربية القائدة دينا أسومة.

وقال سكين انه تم في الاجتماع توثيق سبل التعاون ما بين السفارة اللبنانية في الكويت والجمعية الكشفية الكويتية، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على إنشاء فرقة كشفية لبنانية تابعة للسفارة اللبنانية في الكويت بالتنسيق والتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية كانطلاقة للنادي العربي الذي أعلن عنه في جامعة الدول العربية بالقاهرة برعاية ودعم مي نجيب ميقاتي القائدة الأولى للكشاف العربي.

وأضاف سكين انه تكريم وتقليد ماهر خير من قبل جمعية الكشافة الكويتية وسام التميز، تقديرا لدعمه وإيمانه بالحركة الكشفية.