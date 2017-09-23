ثامر السليم

أعلنت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت عن تحديد موعد إجراء الانتخابات الطلابية لكل من جمعية الآداب وجمعية العلوم الاجتماعية في يوم العاشر من المحرم، ما أثار حفيظة 3 قوائم طلابية تخوض الانتخابات في جامعة الكويت، ومنها القائمة الإسلامية والقائمة المستقلة وقائمة الوسط الديموقراطي.

وفي هذا الصدد، طالب أمين سر القائمة الإسلامية بجامعة الكويت إسماعيل جابر جمال الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والجمعيات العلمية إلى مراعاة خصوصية هذا الشهر بالنسبة لشريحة كبيرة من الطلبة والطالبات، مستنكرا إجراء انتخابات بعض الجمعيات في يوم عاشوراء والذي تنشغل فيه أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات بمراسم عزاء أبي عبدالله الحسين، معتبرا أن في ذلك تجاوزا على مشاعرهم، داعيا إلى ضرورة تأجيلها.

وأعرب عن استيائه الشديد للتعسف الذي حصل في إدارة العملية الانتخابية من قبل الإدارة الجامعية، مستغربا كيف أن هذه المشكلة عبارة عن مسلسل يتكرر كل عام ولا نرى جدية لمعالجته لا من الإدارة الجامعية ولا الاتحاد الوطني لطلبة الكويت باعتباره الممثل الشرعي لطلبة وطالبات الجامعة.

وأضاف ان الانتخابات الطلابية فقدت رونقها نتيجة تعسف الإدارة مع القوائم الطلابية، فهي ممنوعة طوال العام النقابي من التعبير عن نفسها داخل أسوار الجامعة، ويأتي الاتحاد ليحدد الفترة الانتخابية بأسبوع واحد فقط، وهي 5 أيام ضائعة على متابعة إجراءات روتينية متعسفة هدفها التضييق على حرية الطلبة في التعبير، مطالبا الاتحاد والإدارة الجامعية بضرورة التعاون بما يصب في مصلحة الحركة الطلابية الكويتية وعودتها لازدهارها ويسمح للطلبة والطالبات بالتعبير عن أنفسهم وأفكارهم من خلال قوائمهم الطلابية.

ودعا القوائم الطلابية الى ضرورة القيام بتحرك جاد من أجل تثبيت مواعيد جميع الانتخابات في الفصل الدراسي الثاني على أن تكون الفترة الانتخابية الفصل الدراسي الأول كاملا، معتبرا أن ذلك يعطي فرصة للقوائم الطلابية من جهة للعمل على إيصال أفكارها وبرامجها، ومن جهة أخرى للطلبة والطالبات لتشكيل قناعاتهم بوعي واختيار ممثلهم الأفضل.

أما قائمة الوسط الديموقراطي فقالت في بيان لها: اننا نستنكر في قائمة الوسط الديموقراطي إقامة انتخابات جمعية كلية العلوم الاجتماعية وغيرها من الكليات في اليوم العاشر من المحرم الذي يصادف تاريخ ٢٠١٧/١٠/١ هذا اليوم الذي لا يستطيع فيه عدد كبير من الطلبة والطالبات الحضور والإدلاء بأصواتهم على الرغم من أن التصويت حق للجميع، ولكن هذا اليوم سيمنع الكثير من الحضور.

وطالبت القائمة قائمة الوسط الديموقراطي في كلية العلوم الاجتماعية عمادة شؤون الطلبة بتأجيل موعد انتخابات الكليات المصادفة لهذا اليوم لتستطيع هذه الشريحة من الطلبة الحضور والمشاركة في الاقتراع.

من جهته، استنكر أمين سر القائمة المستقلة في جامعة الكويت مشعل المنصور تحديد موعد انتخابات جمعية طلبة كلية الآداب وجمعية طلبة كلية العلوم الاجتماعية يوم الاحد الموافق 1/10 والذي يصادف يوم العاشر من المحرم، متسائلا: ما السر وراء تعمد وضع الانتخابات في يوم العاشر من المحرم؟! لافتا الى انه امر غريب ولا نعلم الهدف منه لما لهذا اليوم من أهمية لأفراد المجتمع الكويتي.

وتابع قائلا: ان وضع الانتخابات في مثل هذا اليوم سيؤدي إلى حرمان شريحة كبيرة من طلبة وطالبات كليتي العلوم الاجتماعية والآداب من ممارسة حقهم الانتخابي في تحديد هوية ممثلهم الشرعي، مؤكدا اننا في القائمة المستقلة نستنكر مثل هذا التصرف غير المدروس والذي من شأنه أن يؤدي إلى الحد من ممارسة الديموقراطية المكفولة في الدستور الكويتي.