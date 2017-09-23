آلية جديدة وفق برنامج إلكتروني للمعلم يحفظ دوره في الترقي دون واسطة أو محسوبية

أسامة أبوالسعود

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس دعمه الكامل لمطالب نقابة العاملين بوزارة التربية وحل جميع مشاكلهم فورا، مشددا على انه لن يقبل بأن يظلم أي معلم أو إداري أو تضيع حقوقهم التي أقرها القانون.

وأعرب الوزير الفارس خلال استقباله رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي بحضور وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري عن رفضه القاطع لتهديدات بعض مديري المدارس للمعلمات والموظفات حديثي الولادة بالانتقاص من حقوقهن التي أقرها القانون وديوان الخدمة المدنية بمنحهن ساعتين يوميا لرضاعة أبنائهن.

ونقل العازمي عن وزير التربية قوله «إن هذا حق من حقوقهن ولا يمكن منازعتهن فيه، وأي مدير لن يلتزم بالقانون أو يخالفه في هذا الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده وفق القانون».

ورفض الوزير الفارس ربط التقييمات السنوية بهذا الأمر، مؤكدا انه لن يسمح بانتقاص أي حق من حقوق المعلمات والإداريات حديثي الولادة.

كما أعلن الوزير الفارس عن تجاوبه مع مطلب النقابة بالسماح بالندب أو النقل للإداريين من الإدارات التعليمية أو المدارس حسب حاجة العمل.

وعلى صعيد الترقيات، كشف العازمي عن أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أعلن عن آلية جديدة سيتم وضعها وفق برنامج إلكتروني للمعلم يحفظ دوره في الترقي لرئاسة القسم دون أي واسطة أو محسوبية.

وعلى صعيد متصل، ناقش العازمي مع الوزير الفارس ضم قسم التحقيقات في المناطق التعليمية تحت رئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التربية مباشرة لمنحهم المزيد من الدقة والحيادية في العمل.

وقال العازمي إن الوزير الفارس أبدى تفهمه الكامل لجميع قضايا ومطالب رئيس نقابة «التربية»، مؤكدا دعمه الكامل للعاملين بوزارة التربية من معلمين وإداريين، لافتا إلى أن اللقاء تطرق أيضا مع وزير التربية إلى عدد آخر من قضايا بعض المعلمين وما يتعرضون له من مشاكل خلال العام الدراسي.

وأشاد العازمي بجهود الوزير الفارس وحرصه على الارتقاء بالعملية التعليمية في الكويت وتوفير جميع الإمكانيات لتحقيق نهضة تعليمية شاملة.

ووجه العازمي في ختام اللقاء «الشكر لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس على ما لمسناه منه من تفهم كامل لمطالبنا العمالية العادلة وفتح أبوابه أمام النقابة في أي وقت»، كما ثمن العازمي جهود وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري الذي حرص على حضور اللقاء وقدم كل الدعم للنقابة لتحقيق مطالب المعلمين والإداريين.