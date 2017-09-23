عبدالعزيز الفضلي

أكد وكيل التعليم الخاص بوزارة التربية د. عبدالمحسن الحويلة في تصريح ادلى به لـ «الأنباء» انه تم تخصيص ما يقارب 6 ملايين و700 الف دينار لدعم تعليم الطلبة من غير محددي الجنسية «البدون» في المدارس الخاصة، لافتا الى «اننا مستمرون في تسجيلهم وفق اجراءات ابلغت المسؤولين بتسهيلها وعدم عرقلة الامور في قبول الطلبة البدون».

كما كشف عن التعاون مع مدارس النجاة لاستقبال الطلبة السوريين الذين حالت الظروف دون إلحاقهم بالمدارس، مشيرا الى انه تم تشكيل لجان لتحديد مستوى الطالب بما يتناسب مع عمره لاستكمال دراسته في مدارس النجاة.

وقال د.الحويلة: إن إلحاقهم بالمدارس سيكون بالتعاون وبدعم من مؤسسات خيرية اضافة الى متبرعين من اهل الكويت، مشيرا الى ان ذلك ليس بغريب على بلد الانسانية بقيادة امير الانسانية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد.