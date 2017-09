تأكيد أهمية دور المتحدث الرسمي بالجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها

شاركت مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة العازمي في مؤتمر ICSSH (23rd International Conference on Social Science and Humanities)))، والذي عقد في Imperial College بلندن في المملكة المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 12 الجاري، ببحثها الذي يحمل عنوان (The Law of E-Media And Cypercrimes In Kuwait Between Users And Reciepients) (قانون الإعلام الإلكتروني وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الكويت بين المتلقي والمستخدم) وذلك كمحاضر ومشارك بالبحث. وقد نالت العازمي استحسان وثناء جميع الحضور بعدما تناولت بالشرح عدة محاور أهمها قانون الإعلام الإلكتروني في الكويت رقم (8/2016) وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (68/2015) وعلاقة المستخدم والمتلقي للإعلام الجديد بهذه القوانين، كما تطرقت إلى وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة وجود سياسة واضحة تحكم استخدامها بكل المنظمات والوزارات والهيئات وألا يتم تركها بدون ضوابط مما له بالغ الأثر على السمعة المؤسسية وتدميرها، حيث انها تؤثر على كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودورها في مكافحة الإرهاب والتطرف والكراهية والعنف واستغلال الأطفال جنسيا بنشر مواد اباحية، وضرورة وجود سياسة ورقابة تحكم هذا الاستخدام.

كما تطرقت المحاضرة الى اهمية دور المتحدث الرسمي بالجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها وهو الشخص الذي يتحدث بالإنابة عن جهته ويعتبر هو صوتها ووجهها والذي تقتضي مهام وظيفته إلمامه ومعرفته التامة بهذه القوانين.

ومن الجدير بالذكر ان فاطمة العازمي حصلت على امتياز مع مرتبة الشرف عن هذا البحث في أغسطس الماضي من London School of Public Relations.