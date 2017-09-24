عبدالعزيز الفضلي

أخلى القطاع الإداري بوزارة التربية مسؤوليته عن أي تأخير في تخزين تقويم الكفاءة لأي موظف يكون سببا لضياع حقه في الترقية بالاختيار.



وقال الوكيل الاداري فهد الغيص في كتاب وجهه لوكيل التعليم العام وحصلت «الأنباء» على نسخة منه نظرا لقيام ادارة الموارد البشرية/ مراقبة الشؤون الوظيفية/ قسم الترقيات والعلاوات بإعداد كشوف الترقيات بالاختيار للعام 2018 وحيث ان من شروط الترقية بالاختيار حصول موظفي الهيئة التعليمية على تقرير امتياز لعامي 2015/ 2016 و2017/2016 والوظائف الادارية للعام 2016 والعام 2017، لذا يرجى تخزين تقويم الكفاءة لموظفي الهيئة التعليمية والادارية للعاملين بالوظائف المحددة في موعد اقصاه ١فبراير 2018 وبذلك يخلي قطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري مسؤوليته عن أي تأخير في تخزين تقويم الكفاءة لأي موظف يكون سببا لضياع حقه في الترقية بالاختيار.



وأضاف الغيص في كتابه «كما يرجى الايعاز لقسم الاجازات والدوام بالمناطق التعليمية بضرورة تخزين اجازات الموظفين في حينها حيث يترتب على عدم تخزين الاجازات سحب الترقية بالاختيار في حال تغيير التقدير من فعلي الى اعتباري وعليه يتم خصم المبالغ التي صرفت دون وجه حق بسبب سحب الترقية».