عبدالعزيز الفضلي

أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، دعم الجمعية وبقوة، مرشح الكويت الوكيل المساعد للمناهج والبحوث التربوية في وزارة التربية د.سعود الحربي، لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «أليسكو»، وذلك في اجتماع الدورة غير العادية السادسة للمؤتمر العام للمنظمة، والذي ستستضيفه الكويت في الفترة من 26 الى 28 الجاري.

وأضاف ان الجمعية تعمل حاليا على تكثيف مجالات تواصلها مع كل المنظمات والنقابات العربية الأعضاء في المنظمة العربية للتربية، لبيان موقفها من دعم مرشح الكويت د.سعود الحربي، ولما تبديه الكويت ممثلة بقيادتها السامية، ووزارة التربية، وجمعية المعلمين، من اهتمام كبير في تعزيز الدور الكبير الذي تلعبه الـ «أليسكو»، ولتحقيق أهدافها، ولكون مرشح الكويت د.الحربي من الكوادر القيادية المتميزة القادرة على شغل منصب المدير العام للمنظمة، وممن يملكون الامكانات والخبرات التربوية والقيادية المناسبة.

وكشف العجمي النقاب عن وقوف المنظمة العربية للتربية إلى جانبها في دعم مرشح الكويت، وان رئيس المنظمة جمال الحسامي، أكد له ومن خلال اتصال هاتفي بأن مرشح الكويت د.سعود الحربي هو مرشح المنظمة، وان هناك تواصلا مع ممثلي النقابات والمنظمات الأعضاء في المنظمة للعمل على تعزيز المساعي الخاصة بدعم مرشح الكويت لما فيه صالح مسيرة المنظمة العربية للتربية من جانب، وللمنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم الـ (أليسكو) من جانب آخر.

وأعرب العجمي في ختام تصريحه عن أمله في نجاح الدورة، وفي نجاح مرشح الكويت د.سعود الحربي لمنصب المدير العام.

من جانبها، خصصت الـ «أليسكو» يوم الثلاثاء المقبل جلسة ستعقد في الكويت، لمناقشة مشروع البرنامج العام للدورة الخاصة الثامنة للمجلس التنفيذي، حيث سيتم في الجلسة إلقاء كلمة لرئيس المكتب التنفيذي، وكلمة للمدير العام المساعد يعقب ذلك فحص ومراجعة ملفات ورؤى المرشحين لمنصب المدير العام في ضوء شروط الترشيح وقرار المجلس التنفيذي، وسيقام يوم الخميس المقبل اجتماع الدورة غير العادية السادسة للمؤتمر العام، وسيلقي من خلالها رئيس المؤتمر العام د.أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم في المملكة العربية السعودية كلمة الافتتاح، تعقبها كلمة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ثم كلمة المدير العام المساعد للمنظمة د.محمد عبدالرزاق القدسي، وسيتم بعد ذلك عقد 3 جلسات لشغل واختيار منصب المدير العام.

الجدير بالذكر أن «اليسكو» ومقرها تونس، تضم في عضويتها 22 دولة عربية.