قالت قائمة التميز الأكاديمي: إن المستوى الأكاديمي لجامعة الكويت قد تراجع وبشكل مخيف دون وجود مبرر حقيقي في ظل دعم الدولة للتعليم.

وأضافت القائمة التميز الأكاديمي التي تخوض انتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في بيان لها: ان الجمعية بحاجة لقيادة تقود ولا تنقاد وفكر جديد تحيي به نشاطاتها وفعالياتها، وأن تكون جادة في العمل وتحقيق المصالح العامة لا المصالح الضيقة والفئوية.

وفيما يلي نص البيان: عانت جامعة الكويت في الفترة الماضية ولا تزال تراجعا مخيفا لا يليق ومستوى جامعة الكويت ذات المكانة العالية والتاريخ الأكاديمي العريق في المنطقة.