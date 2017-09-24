ثامر السليم

قال نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت لشؤون الفروع مشاري الديحاني إن الهيئة التنفيذية قد أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء وتنظيم انتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جامعة الكويت والتي من المقرر أن تقام اليوم الأحد وتخوض 4 قوائم طلابية فيها الانتخابات، مشيرا الى انه بلغ عدد اللجان الانتخابية هذا العام (24) لجنة موزعة على مختلف الكليات بجميع مواقع الجامعة لضمان أكبر قدر من المشاركة للطلبة، حيث راعينا زيادة صندوقين عن العام الماضي، مبينا أن لجان الفرز ستكون بمقر كافتيريا كلية التربية بموقع كيفان كما هو معتاد في السنوات الأخيرة.



وكشف الديحاني عن أسماء مرشحي القوائم والذين سيخوضون المنافسة هذا العام على مقاعد الهيئة الإدارية وعددها (19) مقعدا، والمرشحين هم:

الائتلافية والاتحاد الإسلامي

راشد وليد عبدالمحسن الإبراهيم

عثمان شاهين عبدالله الفودري

عمر علي عبدالرحمن الوعلان

يعقوب يوسف خلف العنزي

محمد صالح ناصر الدويلة

سعد عامر سالم العميرة

سعد عايض شبيب العجمي

يعقوب احمد مزعل الخالدي

محمد جراح عبدالرحيم فخرو

فايز عبدالله سمير المطيري

نورة عثمان حمود الخضر

بدرية عمار حسن الحسيني

فاطمة ماجد العتيبي

أمينة حمود محسن العازمي

فاطمة عبدالحميد الربيعي

محمد ثامر العبطان الشمري

عبدالله فهد عبيد العنزي

سعد فيصل عبدالله البوص

عمر فيصل عبدالله القصاص



الإسلامية



علي امير الشمالي

شيخة طارق الشطي

محمد باقر جهاد الخياط

فاطمة محمد المحميد

فاطمة عبدالله الفضلي

حسن فيصل شهاب

إيلاف جعفر ابوالحسن

عبدالله قاسم المتروك

صالح جمال عبدالله جمال

روان حسن بوصلحة

زينب حسين المعتوق

بيبي عدنان سيد عبدالصمد

فاطمة محمد هادي الخضر

نرجس عبدالصمد مصطفى

علي محمد الحداد

زهراء خالد الشمالي

مصطفى احمد الشولي

زينب أنور الحربي

علي عدنان البزاز



المستقلة



عايش مفلح عايش المطيري

حمود براك سعد الرشيدي

حمدان هويج سعود العجمي

عمر خالد عبدالله الشمري

محمد مبارك محمد الهاجري

عودة مبارك سعد الجميلي

خالد اسماعيل حسن الأنصاري

فهد غانم فهد المطوع

سلمان مهدي ابراهيم القطان

بداح خالد بداح المطيري

عبدالهادي فارس سالم الهاجري

عزيزة محمد حميد الشطي

رغد محمد زيد الحجيلان

مرام غربي عبدالله العفاسي

طيف محسن محمد العنزي

وفاء حمد محمد العتيبي

سارة محمد حاجي عبدالله

أمل هزاع شاعي المطيري

كوثر طالب فالح أمير

الوسط الديموقراطي

سارة احمد الحسن

عبدالعزيز محمد البلوشي

ليلى نبيل عبدالرسول

العنود ضاحي الفضلي

أحمد محمد الفيلكاوي

حسين هاشم المحميد

زهراء ناصر الكوت

عبدالعزيز خالد الميل

رهف مبارك الدوسري

أشجان محمد الديحاني

عبدالعزيز عبدالله الأحمد

دلال محمد بوحمد

روان سعد المطيري

حسين ناصر المرهون

عدنان عادل عاشور

مريم عبدالله الخراز

حسين جواد درويش

عالية عبدالكريم برويز

محمد عادل الشمالي

القوائم الطلابية: مستعدون للانتخابات

ثامر السليم

قال مرشح الرئاسة في القائمة الائتلافية راشد الابراهيم إن القائمة الائتلافية تخوض انتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة برؤى واضحة وبرنامج انتخابي يرتكز على تقليل معاناة الطلبة من خلال إيجاد حلول فعالة للكثير من المشاكل التي يعاني منها الطالب الجامعي، ما يؤدي إلى الارتقاء بهذا الصرح الأكاديمي، كما تسعى القائمة الائتلافية في مشاركتها بهذا العرس النقابي لأن ترسخ قيم الديموقراطية وتعزز ثقافة تقبل الرأي والرأي الآخر، ما يسهم في خلق جيل شبابي واع يستطيع أن يعتلي أعلى المناصب القيادية مستقبلا في سبيل خدمة مجتمعهم.



وبين الابراهيم أن القائمة الائتلافية على يقين بأنه مهما قدمنا لإخواننا وأخواتنا الطلاب والطالبات سنظل مقصرين في حقهم، فطموحاتنا وتطلعاتنا ليس لها سقف، لذلك فإن تقييم دور الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت أمر متروك للطلاب والطالبات، ولكن خير دليل على اقتدار القائمة الائتلافية ونجاحها في قيادة الاتحاد هو استمرار ثقة الجموع الطلابية بها لـ 38 سنة متتالية، وهذا الأمر يجعل على عاتقنا أمانة ومسؤولية أكبر في المحافظة على ثقة الطلاب والطالبات.

وأشار الابراهيم الى ان القائمة الائتلافية تخوص انتخابات هذا العام تحت شعار «عطاء يتجدد»، حيث إننا نعد الجموع الطلابية من خلال هذا الشعار وأن عطاء القائمة الائتلافية سيظل كما عاهدوه ليس له حد، فهو يتجدد بتجدد ثقة الطلاب والطالبات بنا.



وأوضح الابراهيم أن أبرز وأهم المشاكل التي تواجه الطلبة هي مشكلة سوء المباني الجامعية، ومشكلة الشُعب المغلقة، ومشكلة قلة أعضاء هيئة التدريس مقارنة بأعداد الطلبة، متقدما بالشكر والعرفان الى جميع الطلبة على اختيارهم للقائمة الائتلافية وثقتهم بها طوال السنوات الفائتة، فهم مصدر ودافع رئيسي لنجاحاتنا المتتالية في قيادة الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت، والرسالة الأخرى هي دعوتهم إلى المشاركة بشكل فعال في العرس الديموقراطي، ما يعود بالنفع على حركتنا الطلابية التي تمتد جذورها لعشرات السنين.

بدوره، قال رئيس القائمة المستقلة عايش مفلح الميموني إن القائمة على أتم الاستعداد لخوض الانتخابات، مشيرا الى أن القائمة تخوض هذه الانتخابات لوضع حد لما يحدث من تخبطات وانتهاكات لحقوق الطلبة وانتصارا لمصالحهم.



وأضاف أننا في القائمة المستقلة نضع نصب أعيننا مصلحة الطالب اولا ولطالما كنا سباقين في المطالبات والمقترحات التي تصب في مصلحة الطلاب والطالبات في جامعة الكويت. من جانبه، كشف أمين سر القائمة الإسلامية بجامعة الكويت اسماعيل جمال النقاب عن خوض القائمة انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت للعام النقابي 2017-2018.



وقال جمال إنه استمرارا للمشاركة الانتخابية الطلابية الجامعية، والتي امتدت لـ 40 سنة منذ تأسيس القائمة في عام 1977، وانطلاقا من مسؤوليتنا التي حملناها على عاتقنا: مسؤولية الالتزام الفكري والعملي بالمدرسة الإسلامية ممثلة بنهج أهل البيت (ع)، مستقين منهم البصيرة والأحكام الشرعية الأصيلة التي تكفل سعادة الإنسان، فإننا نخوض هذه الانتخابات لنؤكد مشاركتنا الفاعلة والمسؤولة تجاه قواعدنا وكوادرنا الطلابية الواعية.



وخلص جمال إلى القول بأن هذا الشعار جاء تنبيها وتأصيلا وتأكيدا على هذه الوحدة الإسلامية والوطنية التي جسدها أهل الكويت ومازالوا، مشيرا إلى أن كل ذلك شكل انتصارا لامعا لشعب الكويت، وأنهم بذلك قد كسبوا وطنهم وربحوه، وأحبطوا مخططات المتربصين الخائبين.

وعن شعار الإسلامية: #صوت_الطالب_الواعي، نوه جمال الى أنه شعار عام للقائمة، وعنوانها الدائم الذي لا ينفك عنها بتاتا، مبينا أنه لا يتنافى أو يتعارض مع الشعار النقابي الذي يوضع كل عام نقابي جديد.



وقد بين جمال أن القائمة الإسلامية قائمة واعية تحمل نهجا فكريا وعلميا إسلاميا أصيلا، ومنهجا وطنيا نقابيا عمليا مسؤولا تجاه القضايا الطلابية وتطلعاتهم، كل ذلك في إطار من وعي فريد ومتميز على المستويات كافة. ولخص جمال حديثه مؤملا من القوى والجموع الطلابية في كليات جامعة الكويت أن تنظر بعين النقد والتمحيص للقوائم الطلابية وتختار من يمثلها بعناية ودقة تامة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الطلاب والطالبات في الجامعة على قدر عال من المسؤولية والحرية لاختيار الصوت الأفضل الذي يمثلهم.