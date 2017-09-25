المنافسة قوية بين «الائتلافية» و«المستقلة»

عدد من اللجان الانتخابية خلا من حضور مندوبي القوائم في ظاهرة لم يعتد عليها المشهد الانتخابي

شيلات انتخابية بين الحين والآخر لإضافة حماسة لليوم الانتخابي

الإدارة الجامعية حرصت على متابعة سير العملية الانتخابية وجهود حثيثة لإدارة الأمن والسلامة

آلاء خليفة ـ ثامر السليم

حققت القائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي فوزا كبيرا في انتخابات اتحاد طلبة الكويت - فرع الجامعة لتتربع على عرش الاتحاد للعام الـ 39 على التوالي.

وحصدت «الائتلافية» 8241 صوتا، فيما احتفظت القائمة «المستقلة» بالمركز الثاني «كعادتها» بـ 5202 صوت، وجاءت القائمة الإسلامية بالمرتبة الثالثة بمجموع 395 صوتا، فيما جاءت في المركز الرابع قائمة الوسط الديموقراطي حيث حصلت على 225 صوتا.

وقد اتسمت الانتخابات بالهدوء والإقبال الضعيف في بداية اليوم الإنتخابي والتي عادة ما تتميز في ذلك اليوم بالحماس والصيحات والشيلات الانتخابية هنا وهناك، لكن العام الحالي كان الهدوء فيه هو سيد الموقف إلا فيما ندر ببعض الكليات.

وكانت «الأنباء» قد جالت منذ ساعات الصباح الأولى على مواقع كليات الجامعة حيث كان هناك ازدحام مروري في بعض المواقع لاسيما الخالدية وكيفان والشويخ.

موقع الجابرية

لانتخابات طلبة مركز العلوم الطبية والذي يضم كليات الطب والطب المساعد والصيدلة والأسنان خصوصية حيث ان الإقبال يكون ضعيفا في كل عام نظرا لطبيعة دراسة طلبة الطب وانشغالهم بالتدريب العملي في المستشفيات ومن ثم لا يكون هناك اقبال عند فتح الصناديق صباحا ولكن بعد انتهاء الطلاب من التدريب العملي تبدأ الوفود الطلابية في الحضور إلى مقار اللجان للمشاركة في التصويت.

وتوزعت لجان التصويت في مركز العلوم الطبية على 3 لجان وهي لجنة الطالبات وضمت كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، ولجنة اخرى للطالبات ضمت كلية الطب المساعد، بالإضافة إلى لجنة ثالثة للطلاب ضمت طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب المساعد.

وقد التقت «الأنباء» المشرف العام على موقع الجابرية ممثلا عن الهيئة التنفيذية علي السهلي الذي أفاد بأنه قد تم فتح الصناديق في تمام الساعة 8 صباحا، مشيدا بسير العملية الانتخابية في موقع الجابرية والذي يتسم عادة بالهدوء والسلاسة وعدم حدوث أي مشاكل.

ولفت السهلي إلى ان الإقبال كان ضعيفا في ساعات الصباح الأولى ولكن بدأ في التزايد بحلول الساعة الـ 11 صباحا حيث قامت نحو 65 طالبة بالإدلاء بأصواتهن في لجنة طالبات «الطب وطب الأسنان والصيدلة».

بدورها، قالت رئيسة لجنة الطالبات بكلية الطب المساعد مريم الجسار انه تم فتح الصندوق في تمام الساعة الثامنة ونصف بسبب تأخر بعض مندوبات القوائم، مشيدة بسير العملية الانتخابية في كلية الطب المساعد وتعاون الطالبات ووعيهن الانتخابي المرتفع وحرصهن على المشاركة في اختيار من يمثلهن في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعةوأفادت الجسار بأن اقبال الطالبات على التصويت زاد في فترة الظهيرة بعد انتهائهن من التدريب العملي في المستشفيات وعودتهن الى الكلية.

وأعلنت ان 229 طالبة قمن بالإدلاء بأصواتهن حتى الساعة 11 ونصف صباحا من أصل 1000 طالبة تقريبا.

الإقبال ضعيف في كيفان

وفي كيفان التي تضم كليات التربية، والآداب، والشريعة، كان الإقبال ضعيفا منذ الساعات الأولى، ولكن كان الإقبال متزايدا من قبل الطالبات خاصة في كلية التربية والشريعة حتى ساعات الظهيرة.

وشهدت كلية الآداب إقبالا ضعيفا منذ الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع حتى بدأ الإقبال في التزايد بعد الساعة الـ 11 صباحا من خلال تواجد الطلبة مع القوائم الطلابية أمام باب الاقتراع.

كما شهدت كلية الآداب شيلات حماسية لأعضاء القائمة المستقلة والقائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي أمام لجنة التصويت. وقال رئيس لجنة اقتراع كلية الآداب خالد العازمي تم فتح باب الاقتراع في كلية الآداب طلاب في الساعة 8.00 صباحا، ووصل عدد المقترعين حتى الساعة 10 صباحا إلى 300 مقترع، مشيرا إلى ان العملية سارت بيسر، وهناك تعاون من قبل المناديب والطلبة.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة الاقتراع بكلية الآداب طالبات سارة الهاجري ان عدد المقترعات بلغ 195 طالبة حتى الساعة 10:00 ظهرا، مؤكدة حرص اللجنة على عدم وجود أي مخالفات خلال سير العملية الانتخابية.

اما كلية الشريعة والدراسات الإسلامية فشهدت إقبالا متوسطا في الساعات الأولى واشتد الحضور فيها بعد الساعة 11 ظهرا.

وقال رئيس لجنة الشريعة والدراسات الإسلامية احمد العجمي انه تم فتح باب الاقتراع الساعة 8:24 صباحا ووصل عدد المقترعين حتى الساعة 10:00 ظهرا إلى 100 مقترعا، مشيرا إلى ان العملية الانتخابية جيدة وتسير بسلاسة وهناك تعاون من قبل المناديب والطلبة.

موقع الخالدية

تكرر مشهد العام الماضي في الخالدية، حيث كان الإقبال الطلابي محدودا في ساعات الصباح الأولى لعملية الاقتراع التي انطلقت في كليات موقع الخالدية في تمام الساعة الثامنة صباحا في كليات الهندسة والبترول والعلوم والعمارة ولم تكن الأجواء الانتخابية التي ساهمت فيها القوائم الطلابية محفزة للطلاب للحضور للاقتراع في ساعات مبكرة من فتح الصناديق.

حيث شهدت كلية الهندسة والبترول أجواء انتخابية متميزة من تفاعل القوائم الطلابية التي زينت شعاراتها ساحات الكلية، وكان حضور القوائم مميزا لتحفيز الطلبة للإقبال على عملية الاقتراع فيما كان إقبال الطلبة اكبر من إقبال الطالبات في الكلية على الصناديـــق، ولم تخل الأجواء الانتخابية من بعـــض الأهازيج والأناشيـــد التشجيعية لكل من قائمتي الائتلافيــة والمستقلــة.ورغم التواجد الطلابي لم يكن همهم الأول الإدلاء بأصواتهم بقدر ما كان همهم الاتجاه لمحاضراتهم وخلال وقت الاستراحة بين المحاضرات يتجه المهتمون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

أما كلية العلوم فحالها لم يتغير، فالإقبال الطلابي على عملية الاقتراع محدود جدا وذلك لطبيعة الكلية التي يأخذها الطلبة كمحطة مرور للتخصصات التي يرغبون بها خاصة الطلبة حيث ان إقبال الطلبة على صناديق الاقتراع محدودة جدا وذلك لقلة المنتسبين للكلية فيما كان الإقبال من قبل الطالبات أكبر منه لدى الطلبة.

وكانـــت الأجــــواء الانتخابية في الكلية هادئة جدا بعكس كلية الهندسة التي تهتم وتركز عليها القوائم الطلابية لكثافة منتسبيها.

بدورها، قالت العميد المساعد للشؤون الطلابية د.أديبة الحربان ان الوعي الطلابي لطلبتنا كبير جدا في اختيار ممثليهم، مبينة ان دور الكلية تنظيمي في هذه الانتخابات، مشددة على أهمية حفظ النظام والمحافظة على الأجواء في العرس الطلابي.

وفيما يخص كلية العمارة فالوضع الانتخابي كان متواضعا جدا كونه أول مرة تدخل الكلية خطة الانتخابات، حيث كانت مشتركة مع كلية الهندسة والبترول ولكن في هذه الانتخابات خصص لها صندوق مشترك بين الطلبة والطالبات لتمكين طلبة الكلية من المشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم.

إقبال متوسط بالعديلية

ومن داخل موقع جامعة الكويت في العديلية والتي تضم كلية العلوم الحياتية وكلية علوم الحاسوب التقت «الأنباء» رئيسة لجنة الطالبات نوف المجلي التي افادت بأنه تم فتح الصندوق في تمام الساعة 8 صباحا وكان الإقبال جيدا نوعا ما ولكنه زاد في منتصف اليوم الانتخابي لاسيما في تمام الساعة 12 ظهرا.

وأشادت المجلي بتعاون مندوبات القوائم وبحرص الطالبات على الحضور والمشاركة في التصويت، لافتة إلى ان 200 طالبة قمن بالتصويت حتى الساعة 2 ظهرا والأمور سارت بسلاسة ويسر.

ومن داخل لجنة طلبة العلوم الحياتية وعلوم الحاسوب التقت «الأنباء» عضو اللجنة مشاري العتيبي ممثلا عن الهيئة التنفيذية حيث أوضح انه تم فتح الصندوق في تمام الساعة 8 صباحا وكان الإقبال جيدا منذ الصباح ولكنه زاد في فترة الظهيرة، لافتا إلى ان 17 طالبا قاموا بالتصويت من أصل 70 طالبا حتى الساعة 12 ونصف ظهرا.

الشويخ: غياب مندوبي بعض القوائم

وجالت «الأنباء» في موقع الجامعة بالشويخ والذي يضم 3 من أكبر وأهم كليات جامعة الكويت وهي كلية العلوم الاجتماعية وكلية الحقوق وكلية العلوم الإدارية.

ومن داخل كلية الحقوق التقينا مشرف لجنة الطلبة محمد الحويتان الذي أفاد بأنه قد تم فتح الصندوق في تمام الساعة 8 ونصف صباحا وكان الحضور خفيفا وزاد عند الساعة 10 صباحا ولكنه بلغ أوجه عند الساعة 12 ظهرا، وأفاد الحويتان بأن 530 طالبا قاموا بالتصويت من أصل 900 طالب حتى الساعة 1 ظهرا.

كما التقينا رئيس لجنة طلبة العلوم الاجتماعية خليفه الياقوت الذي افاد بأنه قد تم فتح الصندوق في تمام الساعة 8 ونصف صباحا مشيدا بسير العملية الانتخابية، موضحا ان 260 طالبا شاركوا في التصويت حتى الساعة 10 ونصف صباحا وزاد العدد إلى 585 في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرا من اصل 1200 تقريبا.

وأشاد الياقوت بالوعي الطلابي لطلاب جامعة الكويت وحرصهم على اختيار من يمثلهم للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم الطلابية، مشيدا ببعد الطلبة عن التفرقة الطائفية والعنصرية.

وكذلك بوعي القوائم الطلابية بالجامعة واحترام بعضهم البعض وحرصهم على المنافسة الشريفة.

كما شكر الإدارة الجامعية التي لم تألو جهدا وأيضا وسائل الإعلام التي حرصت على الحضور وتغطية اليوم الانتخابي.

وفي تصريح لـ «الأنباء» ذكرت مشرفة موقع الشويخ ممثلة عن الهيئة التنفيذية اسماء الكندري ان الأمور سارت بسهولة في مواقع كليات جامعة الكويت بالشويخ والجميع متعاون والطلاب حريصون على الحضور والمشاركة في التصويت. وأفادت الكندري بأن 725 طالبا شاركوا في التصويت في لجنة كلية الحقوق و853 طالبة شاركوا في لجنة كلية العلوم الاجتماعية حتى الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

ومن داخل كلية العلوم الادارية ذكر رئيس اللجنة عبدالعزيز السليم انه تم فتح الصندوق في تمام الساعة الثامنة ونصف صباحا، موضحا ان حضور مندوبي القوائـــم اقتصر فقط على القائمة الائتلافيـــة والمستقلـــة، مشيـــرا الى ان عدد المقترعين وصـــل إلى 360 مقترعـــا عنـــد الساعـــة 11 صباحا وزاد العدد إلى 620 طالبا من أصل 825 حتى الساعـــة 1:45 ظهـــرا.

وأكد السليم مسؤولية القوائم الطلابية في تعريف الطلبة بجميع الأمور الانتخابية، متمنيا من الجميع الحرص على المنافسة الشريفة التي تعتمد على الفكر بعيدا عن العنف، خاصة اننا مقبلون على انتخابات الجمعيات والروابط الطلابية.

اما رئيسة لجنة طالبات العلوم الإدارية عبير العبد الجادر التي استقبلت «الأنباء» بترحيب وحفاوة فأوضحت انه قد تم فتح الصندوق الساعة الثامنة ونصف صباحا، موضحة ان 1030 طالبة شاركوا في التصويت حتى الساعة 2 ظهـــرا، وأن حضور مندوبات القوائم اقتصر فقط على الائتلافيــة والمستقلـــة.

من جهته، قال رئيس جمعية العلوم الاجتماعية سابقا راشد المطيري ان الانتخابات جرت وسط أجواء انتخابية شريفة من جميع القوائم الطلابية اذ أتمت القوائم استعداداتها لموسم الانتخابات، وأتمنى ان تنال «الائتلافية» ثقة الطلبة العام الحالي والتي أثبتت لهم خلال الـ 39 سنة الماضيـــة انهــا جديرة بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة الكويـــت ـ فــرع الجامعــة.

وبالنسبة لانتخابـــات جمعية العلوم الاجتماعية فالقائمة الاجتماعية التي تمثل الائتلافية هي الأجهز والأقرب للمحافظة على مقاعد الجمعية.

المعركة على أشدها في «التربية»

كانت كلية التربية، عروس الانتخابات الطلابية، محط أنظار جميع القوائم المتنافسة، حيث كانت المعركة على أشدها بين الائتلافية والمستقلة، وحرصت القوائم على حشد أنصارها في كلية التربية.

من جانبه، قال مشرف موقع كيفان ابراهيم العنزي ان الأمور تسير بكل يسر وسهولة في هذا العرس الديموقراطي، مشيرا الى ان اغلب الكليات قامت بفتح الصناديق في حدود الساعة 8:30 صباحا والإقبال متوسط.

وأضاف العنزي ان هناك تعاونا من قبل القوائم الطلابية والمناديب والطلبة وكذلك الأمن والسلامة على جهودهم وتعاونهم كذلك الإدارة الجامعية لها كل الشكر والتقدير.

الهزاع: أجواء إيجابية للطلبة

قال العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الهندسة د. خالد الهزاع ان هذه الأجواء الانتخابية هي أجواء ايجابية للطلبة وكل طالب لديه وعي انتخابي ونحن ككلية لا نتدخل في اختيارات الطلبة لقوائمهم ولكن دورنا تنظيمي لتنظيم الأمور وفي النهاية لكل طالب قناعاته للتعبير عنها.

وأشار الهزاع إلى ان اهم شيء يجب على الطالب التقيد به هو المحافظة على المحاضرات والانتخابات هي جزء من العمل الطلابي فلا يجب التفريط في المحاضرات من اجل التفرغ للانتخابات مشددا على أهمية الالتزام بالنظام واحترام الحرم الجامعي. وحث الهزاع الطلبة على الابتعاد عن التعصبات القبلية والطائفية.

إلغاء تصويت

تم إلغاء تصويت طالبين في لجنة طلبة الحقوق بموقع الشويخ باتفاق المناديب مع الهيئة التنفيذية وذلك بسبب أخطاء في التصويت. كما تم حرمان 3 طلاب بلجنة كلية العلوم الاجتماعية من التصويت وذلك بسبب تصوير ورقة الاقتراع.

وفي لجنة طلبة كلية العلوم الإدارية تم إلغاء تصويت 3 طلاب بسبب قيام احد الطلبة بتصوير ورقة الاقتراع أما الطالبان الآخران فكشفا لبعضهم التصويت بما يعني ان التصويت اصبح معلنا وهذا مخالف للائحة الانتخابات وبالتالي تم إلغاء تصويتهما بسبب التصويت العلني.

انتخابات «التطبيقي» منتصف أكتوبر المقبل

عبدالله الراكان

أقام الاتحاد العام لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حفل تكريم 211 متفوقة من طلبة كليتي التربية الاساسية وكلية الدراسات التجارية على مسرح كلية التربية الاساسية صباح امس بحضور عميد الشؤون الطلابية د.حسين المكيمي وعميد كلية التربية الاساسية د.فهد الرويشد.

وعلى هامش الحفل، قال د.فهد الرويشد ان الحفل هو بداية النجاح ونحن في الكلية نحاول دائما ان نخلق بيئة مناسبة للتفوق والنجاح من خلال الانشطة والفعاليات.

من جانبه، قال د.حسين المكيمي ان الانتخابات العامة لاتحاد الطلبة ستكون في منتصف اكتوبر المقبل، مضيفا ان الدورة الرياضية الخليجية التي من المقرر اقامتها في نوفمبر تم تأجيلها بناء على طلب الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتأجيل جميع الدورات والفعاليات حتى اشعار آخر، مضيفا ان جدول النشاطات والفعاليات هذا العام مزدحم ومتنوع وستكون هناك مناظرات بين الكليات والمعاهد في الكويت عامة وسنشارك في فعاليات عدة خارج الكويت.

بدورها، قالت نائب رئيس الاتحاد لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شهد شبيب ان الاتحاد حريص ومن منطلق مسؤوليته كممثل شرعي ووحيد لطلاب وطالبات الهيئة على تنظيم هذا الحفل لتكريم الطالبات المتفوقات ليكون حافزا لهن على مواصلة التفوق، ولتشجيع باقي الطالبات لبذل مزيد من الجهد والوصول لهذا الهدف، مشيرة إلى انه تم الاتفاق على اختيار شريحة المتفوقات من الحاصلات على مرتبة الشرف بمعدل فصلي 3.75 وما فوق، واجتزن 17 وحدة دراسية للفصل الدراسي الثاني 2016/2017.

الاستعانة بموظفي الأمن والسلامة

ذكر رئيس لجنة طلاب مركز العلوم الطبية «الطب وطب الأسنان والطب المساعد والصيدلة بدر العتيبي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مندوبي القوائم لم يحضروا بما اضطره للاستعانة باثنين من رجال الأمن والسلامة للتدقيق على بطاقات الطلبة وهوياتهم الشخصية.

وأفاد العتيبي بأن هذا الإجراء متعارف عليه طبقا للائحة في حال عدم وجود مندوبي القوائم داخل اللجنة. مضيفا ان 24 طالبا قاموا بالإدلاء بأصواتهم حتى الساعة 11:45 من اصل 190 طالبا.

غياب مندوبي القوائم الأربع

في مركز العلوم الطبية بموقع الجامعة بالجابرية وتحديدا في لجنة الطلبة لم يتواجد مندوبو الأربع قوائم، في أمر غريب من نوعه وقام رئيس اللجنة بالاستعانة باثنين من رجال الأمن والسلامة للتدقيق على هويات الطلبة.

والمشهد نفسه شهدته لجنة طلبة كلية العلوم الحياتية وعلوم الحاسوب حيث خلت من حضور مندوبي القوائم.

السماح بالتصويت لـ «البدون»

سمح هذا العام بالتصويت للطلبة غير محددي الجنسية المقيدين بجامعة الكويت مع ضرورة احضار اثبات شخصية وفي حال عدم وجود اسم الطالب في الكشف لابد من احضار الجدول الدراسي ومطابقته مع اسم الطالب.

من أجواء اليوم الانتخابي

٭ وزعت القوائم مع البروشورات الماء على الطلاب والطالبات للتخفيف من حرارة الجو.

٭ لم تكن الأجواء الانتخابية حماسية حيث كان ملحوظا ضعف الحملات الإعلانية للقوائم.

٭ طالب في كلية علوم الحاسوب أراد ان يشارك في التصويت بموقع العديلية ولكن بعد التدقيق من قبل أعضاء اللجنة تم اكتشاف انه غير مقيد فأبلغه بذلك رئيس اللجنة بأنه لا يحق له التصويت.

٭ شهدت كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت شيلات انتخابية من انصار القوائم لاسيما المعتدلة «الابنة الصغرى للائتلافية» والمستقلة بين الحين والآخر بما زاد الوضع حماسا.

٭ في لجان طلبة وطالبات العلوم الإدارية اقتصر حضور مندوبي القوائم على القائمة الائتلافية والمستقلة في ظل غياب ممثلي قائمتي الإسلامية والوسط الديموقراطي.

٭ بشكل عام خلت كليات جامعة الكويت من الحماس الانتخابي المتعارف عليه في يوم الانتخابات اعتقادا منهم بأن النتيجة باتت محسومة للقائمة الائتلافية في كل عام.

٭ كل الشكر والتقدير لنائب رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون الفروع بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت مشاري الديحاني على جهوده الحثيثة وتواصله الراقي مع ممثلي وسائل الإعلام طيلة اليوم الانتخابي رغم انشغاله بمتابعة سير العملية الانتخابية والشكر موصول لأعضاء الهيئة التنفيذية المتواجدين في لجان التصويت على حسن تعاملهم.

٭ باقة ورد لمشرفة موقع الشويخ ممثلة عن الهيئة التنفيذية اسماء الكندري «يعطيچ ألف عافية وعساچ عالقوة».

٭ لأول مرة لم تدلل القوائم الانتخابية ناخبيها بتوزيع المشروبات الباردة والمأكولات الخفيفة كما هو معتاد عليه في كل عام حيث خلت اللجان من ضيافة ممثلي القوائم الانتخابية.

٭ من أكثر الكلمات المسموعة في اليوم الانتخابي «صوت ولا بعد؟ ليش ما صوت» اللي ما صوت يصوت.

٭ عند مرور مرشحي الرئاسة من اي قائمة يردد الطلاب «حيوا الريس.. حيوا الريس».

٭ حرص العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. جاسم العلي على المرور على اللجان الانتخابية وتفقد سير العملية الانتخابية.

٭ شكر وتقدير لإدارة الأمن والسلامة على ما يبذلونه من جهود حثيثة طيلة اليوم الانتخابي منذ ساعات الصباح الأولى وعلى رأسهم مديرها «خالد الياقوت».

تمديد التصويت ساعة

في كل عام يبدأ التصويت الساعة 8 صباحا وينتهي عند الساعة 2 ظهرا ولكن الهيئة التنفيذية ارتأت العام الحالي تمديد ساعة اخرى بحيث يتم غلق التصويت الساعة 3 عصرا وذلك لإعطاء الوقت الكافي للطلبة للمشاركة في التصويت.

ليش ما تصرخون؟!

في موقع كلية العلوم الإدارية تحدث طالب مع ممثلي القوائم قائلا: «انتو ليش ما تصرخون» قاصدا الشيلات الانتخابية مما جعل الطلاب يبدأون بالفعل الشيلات الانتخابية لكل قائمة من القوائم المشاركة في الانتخابات.