«التربية» تعلن أسماء 24 مدرسة لتنفيذ المشاريع الصغيرة

عبدالعزيز الفضلي

شدد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس على أن الوزارة ماضية في مشاريع التعليم الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا في التعليم الحديث، مشددا على أهمية الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة في خلق بيئة تربوية جاذبة للطلاب بما يساهم في زيادة التحصيل العلمي لهم، لافتا الى اهتمام وزارة التربية بمشاريع تطوير التعليم والارتقاء بالمخرجات بما يتلاءم ومتطلبات سوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة تعول كثيرا على الإطار المرجعي لتطوير التعليم والذي تم إعداده بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير التعليم.

جاء ذلك في تصريح أدلى به د.الفارس للصحافيين عقب ترؤسه اجتماع لجنة التسيير بحضور وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري والوكلاء المساعدين ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم صباح أمس، والذي تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة الإطار المرجعي لتطوير التعليم ودراسة محاوره بشكل مفصل.

وقال الفارس إن مدير المركز الوطني لتطوير التعليم قدم شرحا مفصلا عن مشاريع تطوير التعليم والإطار المرجعي ومدى الإنجاز في كل مرحلة من المراحل.

كما تمت مناقشة مشاريع التطوير الأخرى ومنها على سبيل المثال مشروع تنويع مسارات التعليم الثانوي والذي يهدف بشكل أساسي إلى مواجهة ظاهرة تسرب الطلبة من التعليم الحكومي، مشيرا إلى أن المشروع يساهم في خلق مدارس ذات طابع يتلاءم مع أهواء بعض الطلبة وتطلعاتهم.

وأشار إلى أن الوزارة جادة في دراسة المشروع بشكل مستفيض واتخاذ القرارات اللازمة نحو تطبيقه، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء ثانويات متخصصة في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا وغيرها من التخصصات التعليمية بحيث تتاح للطلاب فرص اختيار أكثر تتناسب وتطلعاتهم.

وذكر أن الوزارة رصدت تسرب للطلاب في أعمار من 16 إلى 18 عاما وهؤلاء الطلاب في سن حرجة تحتاج منا إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة عليهم وتوفير فرص تعليمية تناسبهم، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروع تنويع مسارات التعليم سيساهم دون أدنى شكل في الحد من ظاهرة تسرب الطلاب.

من جهة أخرى، حددت وزارة التربية أسماء 24 مدرسة لتنفيذ مشروع المقاصف المدرسية، والذي اعتبرته ضمن المشاريع الصغيرة بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة وذلك بواقع مدرستين من المرحلة الثانوية ومدرستين من المتوسطة من كل منطقة تعليمية.

وفيما يلي أسماء المدارس المحددة:

منطقة العاصمة: منيرة عثمان السعيد، ليلى القرشية، ث.شريفة العوضي، ث.قرطبة

منطقة الأحمدي: عبدالحميد صالح الفرس،الصباحية، ث.النصر، أنيسة بنت خبيب المشتركة

منطقة مبارك الكبير: عبدالله مشاري الروضان، الصالحية المتوسطة، .عبدالله المبارك الصباح ، ث.برقان

منطقة الفروانية: ث.الراعي النميري، ث.الشجاع بن الأسلم، ث.الفروانية، ث.أميمة بنت الربيعة

منطقة الجهراء: زيد بن علي، المطلاع المتوسطة، ث.عروة بن الزبير، ث.نورية الصبيح

منطقة حولي: مسعود بن سنان، أم سليم المتوسطة، ث.فرحان الخالد، ث.بيان