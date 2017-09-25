أجرت كلية الهندسة والبترول بالتعاون مع شركة الغانم انترناشيونال دورة تدريبية لـ 16 طالبا وطالبة لتدريبهم على بعض مشاريع توليد الطاقة وغيرها من المشاريع الأخرى التي نفذتها الشركة.

واكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري حرص الوزارة على تأهيل الطاقات الشبابية عبر دورات علمية ميدانية، مشيدا بجهود كل من أشرف على تدريب طلبة كلية الهندسة والبترول خلال الدورة التي تمت بالتعاون بين جامعة الكويت وشركة الغانم انترناشيونال.

وقال بوشهري «ان الاهتمام الذي توليه الوزارة للشباب الكويتي، وخصوصا طلبة الجامعات الراغبين في المشاركة في مثل هذه الدورات وغيرها من الدورات الأخرى يساعد على خلق جيل شبابي مبدع ومنجز ومتميز ليكون قادرا على تحمل المسؤولية الوطنية، لافتا الى ان رعاية الوزارة ودعمها للشباب الكويتي يأتيان انسجاما مع التوجيهات الأميرية السامية التي تحث على دعم الشباب».

وأضاف بوشهري «ان الوزارة ترحب دائما بأي مبادرات من شأنها ان تخدم طلبة الكويت لتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها، لافتا الى ان محطة الصبية سبق ان استقبلت قبل أشهر قليلة عددا من طلبة كلية الهندسة والبترول، حيث اطلعوا خلال زيارتهم لها على الجوانب التشغيلية على توربينات الكهرباء ومقطرات المياه».

وقدم المهندسون المشرفون على الدورة شرحا مفصلا لبعض الطلبة حول التوربينات الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة وتدابير إجراءات الأمن والسلامة التي يتم اتباعها داخل محطات القوى لمنع وقوع حوادث.

وقد تم تدريب قسم آخر من الطلبة على كيفية صيانة مكونات وحدات التوربينات الغازية التي تعمل بنظام الدورة المشتركة.

وقال المشرفون على الطلبة الذين تلقوا تدريبا على وحدات إنتاج الكهرباء «ان هذه الدورة ساعدت الطلبة على الإلمام بأنواع الوحدات المستخدمة في توليد الطاقة وتقطير المياه ومكونات محطات القوى، وهذا الأمر من شأنه ان يساعدهم بشكل كبير بعد تخرجهم وانخراطهم في العمل».

كما تلقى قسم من الطلبة أيضا تدريب على مشروع LFHO الذي يعد من أضخم المشاريع الخاصة باستخراج النفط وأكثرها طموحا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.