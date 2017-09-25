القاهرة - هناء السيد

شاركت الكويت بوفد من المرشدين والمتخصصين في مجال الإرشاد التربوي والقانونيين في أعمال المؤتمر الدولي الأول للإرشاد التربوي (بين الواقع والمأمول) والذي عقد بجامعة عين شمس برئاسة رئيس رابطة المدربين التربويين رئيس المؤتمر د. عيسى الشمري، وبحضور الشيخة رئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال والمهن الحرة هند القاسمي.

وتضمنت أعمال المؤتمر عرض أوراق عمل وقدم كبير المدربين من دولة الكويت محمد الغريب ورقه عمل حول اخلاقيات مهنة المرشد، وطالبت نوال الشمري المستشار العام لرابطة المدربين التربويين عضو المركز العربي للتدريب التربوي بتضافر جهود الدول العربية للانضمام للاتحاد العربي للارشاد التربوي ليصبح أول كيان عربي موحد للعاملين بمجال التدريب والإرشاد.

من جانبها، أكدت رئيسة الفريق الكويتي للتوعية بمرض السلياك المستشارة د. سعاد الفريح أهمية التدريب والتوعية خاصة عند النشء، وأشادت بالدور الذي يقوم به المركز العربي للتدريب وعقد المؤتمر الأول للتدريب والارشاد وضرورة وجود مرشدين تربويين خصوصا في المدارس.

وأضافت أن العالم العربي في كثير من البلدان تغافل هذا الدور المهم للمرشد التربوي لأن الكثير من الآباء والأمهات يفتقدون الكثير من مهارات المرشد التربوي وإن كانوا ذوي كفاءات أو درجات علمية عالية.

وأشارت إلى مشاركتها في ندوة علمية عن مرض «السلياك» وعرض تجربة الكويت في مواجهة هذا المرض، مشيرة إلى ان الكويت الأولى في العالم التي خصصت الخبز الخاص للمصابين بهذا المرض.

وفي نهاية المؤتمر تم منح د. سعاد الفريح والمستشارة نوال الشمري وعدد من الشخصيات المؤثرة على مستوى الوطن العربي شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية للدراسات الاحترافية aups وذلك نظير ما قدموه من العديد من المبادرات والأعمال التطوعية خدمة لشعوبها.

وأقيم على هامش المؤتمر احتفالية خاصة للمملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لتوحيد المملكة.