ستقوم مجموعة من مستشاري القبول التي تمثل عددا من الجامعات المعتمدة من أنحاء الولايات المتحدة بالتحدث مع الطلاب خلال عرض جامعي في فندق مارينا الكويت، وذلك يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل من 6:00 إلى 9:00 مساء.

ويمثل موظفو القبول الذين سيحضرون اللقاء مجموعة واسعة من المدارس في الولايات المتحدة من الجامعات العمومية الكبيرة إلى الكليات الخاصة الصغيرة بما في ذلك الجامعات الراقية ومن الدرجة الأولى مثل جامعة كاليفورنيا بيركلي وجامعة مينيسوتا توين سيتيس وجامعة دوك.

ومن المعروف أن البرامج الأكاديمية في هذه المدارس واسعة النطاق، وفي حين أن معظم المدارس توفر برامج الأعمال والتسويق والهندسة فإن الطلاب سيجدون أيضا المدارس التي توفر شهادات في العلوم والفنون الجميلة والفنون الحرة.

ولمعرفة المزيد عن الجامعات المشاركة والتسجيل في المعرض، الرجاء زيارة موقعنا على الانترنت www.LindenTours.com أو البحث عنا في فيسبوك باسم «Linden Educational Services».

التسجيل المسبق عبر الانترنت على www.LindenFairs.com سيمكن الطلاب من الوصول للمعرض بأكثر سرعة يوم 18 أكتوبر. يقع فندق مارينا الكويت في السالمية، مقابل مول المارينا، طريق الخليج العربي، الكويت.

وسيكون الحدث الذي تنظمه «ليندن للخدمات الدراسية» متاحا للجميع، و«ليندن» هي منظمة تعتني بمساعدة الطلاب في أنحاء العالم للاتصال بالجامعات الأميركية المرموقة.

وعلى مدى الـ 25 سنة الماضية، ظلت ليندن تزور الكويت وتساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم في التعليم العالي. وتعمل ليندن بشكل وثيق مع ايدوكايشن يو اس أي وأميدإيست من أجل ضمان أحداث من أعلى مستوى.