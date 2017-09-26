فرق الجامعة حققت إنجازات كبيرة خلال الأعوام السابقة

آلاء خليفة

أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) عن إطلاق لقب الصقور (GUST Falcons) على جميع فرقها الرياضية بدءا من هذا العام الدراسي الجديد.

وارتأت الجامعة أن يصبح المسمى رسميا، بعد أن كانت تستخدمه في بعض الأحيان سابقا، انطلاقا من هدفها في ترسيخ اللقب بما يعبر عن روح الجامعة.

وتستمد الجامعة اختيار هذا اللقب من أسباب عدة، أولها: ان الصقر كان يستخدم كشريك صيد في منطقة الخليج لأجيال عديدة، عدا عن أن له جذورا عميقة في التراث المحلي والفلكلور الخليجي.

ومن المعروف أيضا عن الصقور سرعتها - إذ تبلغ سرعة الصقر 242 ميلا في الساعة - ما يجعله أسرع طائر على الإطلاق.

إلى جانب هذا كله، معروف عن الصقور أنها لا تتعب، فهي قادرة على أن ترفرف بأجنحتها أربع مرات في الثانية.

هذه الخصال المكونة من القوة والشراكة والسرعة تجعل الصقر رمزا مثاليا للفرق الرياضية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، لاسيما في ظل الانتصارات التي حققتها خلال الأعوام الأخيرة.

ويؤكد رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.دونالد بيتس ان «اختيار اللقب لم يكن مهمة سهلة، لكن رمزية هذا الطائر المدهش، وما يمثله في المنطقة، يعكس تماما نظرتنا للجامعة، وقيمها، وثقة لاعبينا الرياضيين بأنفسهم وثقتنا بهم».

وصرحت عميد شؤون الطلبة، د.رغد الكاظمي، قائلة إن«الجامعة اتخذت هذا القرار لترسيخ مراكز الفرق الرياضية في المسابقات، وإبراز روحهم الرياضية، والعمل الجاد والمثابرة، وتعزيز الهوية والإخاء بين الطلبة سواء داخل الملعب أو خارجه. وفي هذا الصدد أود أن أعبر عن فخري بطلبتنا جميعهم».

وتقوم إدارة الأنشطة الرياضية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على تدريب 6 فرق رياضية مختلفة «طالبات وطلاب» تضم الأنشطة الرياضية التالية«كرة سلة، كرة طائرة، كرة قدم، إسكواش، تنس، وتنس طاولة» وخصصت الجامعة لتدريب كل هذه الفرق مدربين أكفاء من أصحاب الخبرات، بهدف رعاية مواهب طلبتها الرياضيين وتطويرها.

ومن الجدير بالذكر أن العام الدراسي السابق شهد العديد من المشاركات والانتصارات في مسابقات رياضية محلية ودولية.

إذ فاز فريق GUST لكرة القدم طالبات بالمركز الأول في البطولة السنوية لاتحاد جامعات الكويت للألعاب الرياضية (UAAK) لموسم الربيع الماضي. ويعد هذا الفوز الثاني بلقب البطولة الذي يحرزه فريق طالبات جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في ثلاث سنوات.

ويأتي هذا الإنجاز الرياضي المستحق عقب فوز فريق جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) لكرة القدم للطلاب بالمركز الأول في بطولة جامعة بلغراد الدولية الرياضية 2017 التي أقيمت في العاصمة صربيا.

وضمت البطولة فرقا متنافسة تابعة لجامعات مختلفة من أنحاء أوروبا، وروسيا، والشرق الأوسط حيث أتاحت للطلبة فرصة التعرف على ثقافات مختلفة وتكوين صداقات دولية.

هذا، وتتميز جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بمرافقها الرياضية عالية المستوى سواء على الصعيدين المحلي أو الإقليمي، وتضم صالة رياضية مجهزة تجهيزا كاملا بكل المعدات الحديثة، وحمام سباحة أولمبي وملاعب إسكواش، وملعب لكرة السلة، وملعب لكرة القدم في الهواء الطلق معتمدا من الفيفا.