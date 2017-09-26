آلاء خليفة

أكدت عميد شؤون الطلبة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د. رغد الكاظمي أن الجامعة توفر وتسخر كل الإمكانيات للطلبة داخل الحرم الجامعي، مشيدة بالطلبة والقوائم الطلابية التي تتنافس في أجواء ديموقراطية وروحهم في إظهار برامجهم الانتخابية التي تخدم جموع الطلبة في GUST.

وأضافت د. رغد الكاظمي أن الانتخابات ستنطلق اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء وسيتم قفل باب الاقتراع في الخامسة مساء ليتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة من عمادة شؤون الطلبة وبحضور مناديب القوائم المتنافسة، وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات عبر موقع الجامعة الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة.

وناشدت د. رغد الكاظمي الطلبة الالتزام بالنظم والقوانين الجامعية المنظمة للعملية الانتخابية، متمنية التوفيق للقوائم كافة، والنجاح للأوفر حظا.

وكانت رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا قد عقدت الجمعية العمومية أمس الاثنين واعتمدت تقاريرها المالية والإدارية في حضور أعضائها، والقوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة الإدارية لرابطة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

ومن المعروف أن القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة الإدارية للرابطة هي:

٭ القائمة المستقلة

٭ قائمة الوسط الديموقراطي

وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تتمنى للطلبة كافة والقوائم المتنافسة التوفيق والنجاح في خدمة الجموع الطلابية بما يحقق لهم المزيد من النجاحات في مشوارهم الجامعي ويكتسبون الخبرة العملية في انتخاباتهم الطلابية.