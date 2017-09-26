عبدالعزيز الفضلي

تعود الاعتصامات مرة اخرى لوزارة التربية حيث يعتزم مجموعة من رؤساء اقسام المواد الدراسية الاعتصام في الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء بمبنى وزارة التربية رقم ١ بسبب عدم توزيعهم على المدارس رغم نجاحهم ووجودهم على قوائم الانتظار منذ سنوات. وأكد عدد منهم ان سبب الاعتصام يرجع الى عزم وزارة التربية تعيين وتوزيع من أتموا على قوائم الانتظار لـ ٥ سنوات فقط، مشيرا الى ان القرار يظلم الكثيرين ويخدم البعض دون آخرين ويفتح الباب للوساطة في التعيين فيما تظل الاغلبية من رؤساء الاقسام الناجحين في الوظائف الاشرافية على قوائم الانتظار حتى يستكملوا ٥ سنوات ليبدأ توزيعهم على المدارس بعدها.

واشار الى انهم تقدموا بتظلمات الى وزارة التربية دون جدوى، مؤكدا ان قرار تعيين رئيسي قسم مادة دراسية في كل مدرسة يتجاوز اعداد طلابها ٧٠٠ طالب طبق في مدارس كثافتها الطلابية لا تتجاوز ٢٠٠ طالب فيما ظلت المدارس ذات الكثافات العالية دون تطبيق القرار. وطالب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بإنصاف المتضررين من القرار الذي وصفه بالتعسفي والظالم مبينا ان تجمع رؤساء الاقسام يهدف الى ايصال رسالتهم للوزير وفتح باب التعيينات لهم وتوزيعهم على المدارس خاصة ان المدارس الجديدة والكثير من المدارس الحالية بحاجة لهم.

من جانب آخر، شكلت وزارة التربية لجنة لقياس الميول المهنية لطلاب المرحلة الثانوية برئاسة د فيصل العجمي وعضوية 23 تربويا، وستقوم اللجنة المكلفة بعمل بحث ميداني حول قياس الميول المهنية لطلبة الثانوية بنين وبنات. ودعت الوزارة المناطق التعليمية الى تسهيل مهام عمل اللجنة في جمع البيانات المطلوبة لأغراض الدراسة، مشددة على ضرورة التعاون مع اعضاء اللجنة. ويعد مقياس الميول المهنية اداة يستطيع الطالب من خلالها التعرف على ميوله المهنية مما يسهل عليه اختيار التخصص الدراسي والمهني له في المستقبل.