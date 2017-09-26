ثامر السليم

حسم تحالف قائمتي الائتلافية والتحالف الإسلامي السباق الانتخابي على مقاعد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة بالتربع على عرش الاتحاد للسنة الـ 39 خلال الانتخابات التي جرت مساء أمس الأول بفوزه بمجموع أصوات 8241 صوتا بفارق كبير عن منافسه القائمة المستقلة التي جاءت في المرتبة الثانية بمجموع 5202 صوت، فيما حافظت القائمة الإسلامية على المرتبة الثالثة بعدد أصوات 395، فيما جاءت قائمة الوسط الديموقراطي بالمرتبة الأخيرة بعدد أصوات 225 صوتا.



وبالمقارنة بنتيجة انتخابات العام الماضي نجد أن القائمة «الائتلافية» انخفضت أصواتها عن العام الماضي بنحو 387 صوتا والذي حصلت فيه على 8628 صوتا.أما القائمة «المستقلة» فقد زادت أصواتها بنحو 158 صوتا عن انتخابات العام الماضي التي حصلت فيها على 5360 صوتا.في حين انخفضت أصوات القائمة «الإسلامية» عن العام الماضي بعدد أصوات 85 صوتا والذي حصلت فيه على 480 صوتا. فيما احتلت أخيرا قائمة «الوسط الديموقراطي» والتي انخفض عدد اصواتها عن العام الماضي 17 صوتا والذي حصلت فيه على 242 صوتا.



وفي هذا السياق اكد المتحدث الرسمي باسم الجامعة والأمين العام بالإنابة، د. آدم الملا ان جامعة الكويت تعيش العرس الديموقراطي المتمثل في انتخابات اتحاد طلبة جامعة الكويت وتحرص ادارة الجامعة في كل عام على تقديم كافة التسهيلات من خلال الاشراف على العملية التنظيمية والتنسيقية للاحتفال بهذا العرس للطلبة، مشيرا إلى انه خلال الأيام الماضية قمنا بالتنسيق مع الاخوة في الهيئة التنفيذية المشرفة على عملية الانتخابات للتنسيق فيما بيننا على تحديد أماكن الاقتراع للطلاب والطالبات وكذلك تحديد مكان فرز الصناديق وإعلان النتائج والأمور مرت بكل سهولة. وأكد ان الأسبوع القادم أسبوع الكليات وجار التنسيق مع عمادة شؤون الطلبة لتجهيز الموقع والفريق الخاص بها للانتخابات الطلابية التي تجرى في الكليات للجمعيات العلمية والأدبية.



من جانبه، قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي اننا نحضر سنويا فرز انتخابات جامعة الكويت ونحن مجرد مراقبين على الوضع العام ونستمع لانطباع القوائم الطلابية خلال الانتخابات، مشيرا إلى ان ما لمسناه حقيقة وشاهدته انه توجد حقيقة شفافية في عملية فرز الأصوات وكل القوائم تشارك في عملية الفرز وكل كلية تكون لها مجموعتها هي من تقوم بالفرز وهذه طريقة جيدة وهي موجودة منذ زمن ولم نسمع ان هناك من طعن في هذه الانتخابات او آليتها او طريقتها.



وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة راشد الابراهيم ان ثقة الجموع الطلابية غالية علينا، مؤكدا استمرار الاتحاد في مسيرة الانجازات وهو يمثل جميع الطلبة دون استثناء، مبينا انه سيسعى إلى تطبيق الرؤى والبرنامج الانتخابي الذي يرتكز على تقليل معاناة الطلبة من خلال إيجاد حلول فعالة للكثير من المشاكل التي يعاني منها الطالب الجامعي ما يؤدي إلى الارتقاء بهذا الصرح الأكاديمي. وأشار الابراهيم إلى ان ثقة 8241 طالبا وطالبة في جامعة الكويت تحملهم المسؤولية الكاملة وتضع على عاتقهم حملا كبيرا وهو إيصال رسالتهم وصوتهم للمسؤولين بكل أمانة.بدوره، قال رئيس القائمة المستقلة عايش الميموني انه يثمن تصويت 5202 طالب منحوهم الثقة، والشكر موصول أيضا لكل من اشفق علينا من حمل المسؤولية.

نسب التصويت

جاءت نسب التصويت العام الحالي كما يلي:

٭ القائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي 58.60%

٭ القائمة المستقلة 36.99%

٭ القائمة الإسلامية 2.81%

٭ قائمة الوسط الديموقراطي 1.60%