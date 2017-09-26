بحضور العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت د خالد الهزاع، قامت عمادة الكلية ممثلة بمكتب التوجيه والإرشاد بعقد لقاء تنويري للطلبة المستجدين بمشاركة كل من عمادة شؤون الطلبة وإدارة المكتبة وإدارة التقييم والقياس ووحدة شؤون الطلبة.

وقد تم توضيح جميع الأمور الأساسية التي يجب أن يعرفها الطالب من شروط التحويل والانذارات والتفوق وامور الاعانة الطلابية والمكافآت خلال اللقاء.

وأعرب د خالد الهزاع عن سعادته بانضمام الطلبة المستجدين الى كلية الهندسة والبترول، وألقى كلمة تشجيعية بسيطة عن مرحلة الانتقال من الثانوية الى الجامعة وكيفية الدراسة واستقبال العام الدراسي، وأرشدهم إلى تواجد موظفي مكتب التوجيه والإرشاد بالكلية لخدمتهم على مدار السنه الدراسية واستعدادهم للرد على استفساراتهم.