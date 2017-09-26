تحت رعاية عميدة كلية الآداب أ.د.سعاد عبدالوهاب وبحضور كل من العميد المساعد للشؤون الطلابية د.عبدالله القتم والعميد المساعد للدراسات العليا د.عبدالهادي العجمي والعميد المساعد لمكتب الاستشارات والتدريب د.مشاري الموسى ورئيس قسم التاريخ د.عبدالله الهاجري والمدير الإداري للكلية نواف العتيبي، أقامت كلية الآداب معرض الكتاب الشامل في كلية الآداب، والذي يستمر لمدة أسبوعين.

يذكر أن معرض الكتاب الذي تنظمه الكلية من المعارض التي تشهد إقبالا من قبل طلبة الجامعة، وهو الأمر الذي يسعد الإدارة الجامعية التي تهتم بهذه النوعية من الفعاليات والمعارض التي تعود بالنفع بالدرجة الأولى والأخيرة على طلبتها، ليس فقط على مستوى كلية الآداب بل تمتد لتشمل جميع الكليات الجامعية لتوافر كتب مميزة وعناوين وموضوعات في مختلف مجالات الثقافة والآداب والعلوم العامة التي تخدم وتفيد الطالب والطاقم الجامعي من محبي القراءة والاطلاع.