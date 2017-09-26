تستضيف الكويت اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لمتابعة ترشيحات الدول الأعضاء لاختيار مدير عام للمنظمة خلفا للدكتور عبدالله المحارب الذي وافاه الأجل في مايو الماضي.

وقال مرشح الكويت ومندوبها لدى المنظمة د سعود الحربي لـ «كونا» إن هناك العديد من وفود الدول العربية المشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي بدأت في الوصول إلى البلاد تباعا تمهيدا للمشاركة في اجتماع الغد.

وأضاف الحربي أن الاجتماع يشتمل على بند واحد فقط وهو مناقشة ملفات المتقدمين لشغل منصب المدير العام للمنظمة مع عرض رؤية كل مرشح، ومن ثم يأتي اجتماع على مستوى الوزراء في 28 سبتمبر الجاري لاختيار المرشح المناسب للمنصب.

وثمن الجهود المبذولة والدعم والتعاون الكاملين بين وزارتي الخارجية والتربية الكويتيتين ومساعيهما لحشد التأييد لمرشح الكويت، حيث كان هناك تنسيق وتعاون في سبيل حصد التأييد وقد أبدت بالفعل الكثير من الدول دعمها وتأييدها بخطابات رسمية.

واستكملت وزارة التربية الكويتية استعداداتها لاستضافة الاجتماع السادس غير العادي خلال فترة قياسية لم تتعد 20 يوما بذل خلالها جهودا جبارة لدعم مرشح الكويت وكيل وزارة التربية المساعد للبحوث التربوية والمناهج د.سعود الحربي.

وهناك ست دول قامت بترشيح مندوبيها لدى المنظمة منها ثلاث دول آسيوية وثلاث أفريقية وهي الكويت والعراق والأردن وليبيا وموريتانيا وتونس مع العلم أن هناك دولتين إحداهما خليجية انسحبتا من سباق الانتخابات لمصلحة مرشح الكويت.