نظمت كلية التربية في جامعة الكويت لقاءها التنويري لطلبة الدراسات العليا للعام الجامعي 2017/2018، وذلك بحضور العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدارسات العليا د فوزية هادي ومدير برنامج الماجستير لعلم النفس د.نورية الخرافي ومدير برنامج الماجستير لقسم أصول التربية د. جاسم الكندري، ومدير البرنامج السابق لعلم النفس د.صلاح مراد.

وتطرق المتحدثون خلال اللقاء التنويري إلى القواعد المنظمة والمتبعة أثناء الدارسة في برنامج الدارسات العليا، فضلا عن الرد على استفسارات الملتحقين. من جهتها، أكدت العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدارسات العليا .د.فوزية هادي على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مقدمة شرحا وافيا عن النماذج والإجراءات التي يجب ان يتبعها طالب الماجستير عن خطوات التسجيل.

وأشارت د.هادي إلى بعض تجاربها مع الدارسين لاسيما فيما يخص لجوء بعض الطلبة الدارسين لنسخ أطروحة الماجستير من الانترنت، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات من قبل المشرف على الأطروحة، مشددة على ضرورة الالتزام ببرنامج كلية الدارسات العليا، كما أشارت الى التسهيلات التي تقدمها كلية الدارسات العليا للطلبة الدارسين.

وأوضحت أن التحدي لا يقتصر على إنجاز البحث ونشر الأطروحة لنيل الدرجة العلمية العليا، وإنما يمتد الطموح لنشر نتائج الأبحاث في أرقى المجلات العلمية العالمية المحكمة، متمنية أن تتميز البحوث بالإبداع الذي يؤدي إلى تسجيلها كبراءة اختراع لتحظى الجامعة بمكانة وتميز إقليمي وعالمي بجهود طلبتها الحثيثة.

من جانبه، أكد د جاسم الكندري أهمية أن تحظى أبحاث طلبة الدراسات العليا باهتمام كبير وتوجيه صحيح من جميع الأطراف المعنية بالدراسات العليا، لتكون قادرة على تحقيق أهدافها العامة والخاصة من أجل تلبية الحاجات الفعلية للتنمية المستدامة في المجتمع، وإضافة الجديد من العلوم والمعرفة المتميزة إلى الصرح الأكاديمي المحلي والعالمي ليكون للكويت مقام مميزعلى خارطة العالم العلمية.

وبين د.صلاح مراد أهمية الدراسات العليا كاستراتيجية أساسية لكثير من جامعات الدول المتقدمة حيث أعطوها الأولوية والأهمية في خططهم حيث تبلغ نسبة طلبة الدراسات العليا في كثير من هذه الجامعات المتميزة ذات الشهرة والتاريخ العريق من 50 إلى 30% من مجموع الطلبة في تلك الجامعات وتعتبر نسبة طلبة الدراسات العليا إلى المجموع الكلي للطلبة في الجامعات معيارا وعنصرا مهما.