العميري: قانون الخدمة الوطنية سيشمل جميع مواليد الكويت من الذكور ممن أتموا 18 عاماً

استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء إبراهيم العميري ومستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية د.فلاح العنزي للحديث حول الخدمة الوطنية العسكرية وبحث التعاون المشترك بين الجانبين بحضور عدد من قياديي الهيئة.

وأبدى د.الاثري الاستعداد التام للتعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق الصالح العام للوطن، مثمنا الجهود المبذولة من جانب هيئة الخدمة الوطنية العسكرية لتذليل كل الصعاب أمام أبناء الهيئة من الطلاب وإرشادهم للطرق المثلى لاستكمال دراستهم وتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات والعقوبات.

من جانبه، شكر اللواء العميري د.أحمد الأثري وجميع المسؤولين بالهيئة على حسن الاستقبال والضيافة وتجاوبهم ومشاركتهم الجادة في النقاش والحوار الذي يهم شريحة كبيرة من أبناء الوطن الذين يطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20/2015.

وأكد العميري ان القانون سيشمل جميع مواليد الكويت من الذكور من مواليد 10/5/1999 ممن أتموا 18 عاما وما بعد هذا التاريخ، داعيا طلبة الهيئة ممن أتموا هذه السن الى التسجيل في موقع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية لتفادي اي مخالفات قانونية قد تعرض الطالب للغرامة أو للسجن.

واضاف أن قانون الخدمة الوطنية الجديد يعد قانون خدمة لكل وزارات الدولة ولن تقتصر على الجيش والتدريب العسكري وسيتم تقديم التأهيل العسكري للجميع ثم بعد ذلك الخدمة في أي من وزارات ومؤسسات الدولة.

من جهته، وجه عميد شؤون الطلبة د.حسين المكيمي رسالة الى طلبة الهيئة بشأن بدء العمل بقانون التجنيد الإلزامي، مؤكدا فيها على جميع الطلبة «الذكور» من منتسبي الهيئة مواليد 10/5/1999 ـ وما بعد هذا التاريخ ـ بضرورة مراجعة مراكز تسجيل الخدمة الوطنية العسكرية بالمحافظات للحصول على إذن تأجيل دراسي بعد عملية التسجيل بالخدمة الإلكترونية واتمام التسجيل بمركز تسجيل الخدمة التابع لمقر السكن، داعيا الطلبة الى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.kns.gov.kw.

من جانب آخر، وقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوطيد أواصر التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بديوان عام الهيئة بالعديلية.

حضر توقيع الاتفاقية د.أحمد الأثري ونائب المدير العام للخدمات الاكاديمية المساندة د.أحمد الخليفة ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالله الجوعان ونائب الرئيس مشعل الوزان الى جانب عدد من قياديي الهيئة.