عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري نشرة عامة بضرورة تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 المتعلق بتفعيل بصمة الحضور والانصراف حيث تقرر تأجيل القرار بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية المحدد بالقانون رقم 28/ 2011 المعدل بالقانون رقم 86/2017 وبالنسبة للهيئة الادارية للعاملين في المدارس، ويشمل قرار التأجيل جميع منتسبي الهيئة التعليمية من موجهين ومراقبين ومديري شؤون الهيئة التعليمية ومديري عموم.

من جانب آخر، اعتصم عدد من رؤساء الاقسام للمواد الدراسية صباح امس في مبنى وزارة التربية رقم «١» اعتراضا على عدم تفعيل قرار تعيين رئيسي قسم في كل مدرسة تزيد كثافتها الطلابية على ٧٠٠ طالب او ٢٧ صفا دراسيا واشتراط وزارة التربية بقاءهم ٥ سنوات على قوائم الانتظار دون توزيع على المدارس رغم حاجتها لتعيينهم في الوقت الحالي.

وقال المعتصمون ان عدم تفعيل القرار حتى الآن اجراء تعسفي وظالم لرؤساء الاقسام الناجحين في مقابلات واختبارات الوظائف الاشرافية، مشيرين الى ان المعلم ينتظر ١٥ عاما حتى تأتيه فرصة الترشح لرئيس قسم ثم يخوض المقابلات والاختبارات بنجاح فكيف ينتظر ٥ سنوات اخرى حتى يتم تعيينه ؟!

واستغربوا عدم تفعيل الوزارة للقرار حتى الآن رغم حاجة المدارس، مؤكدين وجود نقص شديد في بعض مدارس المناطق التعليمية كالفروانية والاحمدي ووجود كثافات كبيرة في هذه المدارس، وتساءلوا لماذا لم يطبق القرار وهل ننتظر ٥ سنوات أخرى لنصل لسن التقاعد ولا نحظى بالمسمى الوظيفي المستحق؟!

وطالب المعتصمون بتفعيل القرار لحل ازمة الفائض في اعداد معلمي الاجتماعيات برئيس قسم واحد، مشيرين الى ان وزارة التربية ألغت مادة التربية الوطنية من المرحلة الابتدائية مما وضعها في موقف صعب بعد ترحيل معلمي ومعلمات المادة الى المرحلتين المتوسطة والثانوية وترتب على ذلك وجود فائض في اعداد معلمي ومعلمات المادة حيث اكتظت بهم الاقسام واصبح هناك عبء على رئيس القسم الواحد وبالتالي تفعيل القرار يحل الازمة.

واشاروا الى ان عدم تفعيل القرار يفتح الباب للوساطة والمحسوبية وتعيين المتنفذين من رؤساء الاقسام فقط ممن لم يبقوا على قوائم الانتظار لاقل من ٥ سنوات، وتساءلوا من لا توجد له وساطة «ماذا يفعل؟؟!! هل يبقى دون ترقية حتى يتقاعد ؟! واستغرب عدد من المعتصمين تهديد مسؤول في التربية قائلا لهم «تعتصمون سنسحب منكم الترقية بسبب اعتصامكم... انتم تكلفون الدولة ميزانية !»، واكدوا ان ادارة التنسيق تخلي مسؤوليتها عن النقص في المدارس محملة المناطق التعليمية سوء التواصل وعدم اعلامهم بوجود مدارس تفتقر لرؤساء الاقسام!

من جانبه، طمأن الوكيل المساعد للتعليم العام بالانابة فيصل المقصيد المعتصمين بإيجاد حل لمشكلة تأخر ترقيتهم، مشيرا الى انه سيجتمع مع ادارة التنسيق للاطلاع على الشاغر في المدارس الذي يتعلق برؤساء الاقسام بمختلف المواد الدراسية.

وقال المقصيد خلال استقباله لهم في مكتبه انه لن يقبل الظلم واننا كمسؤولين موجودون لخدمة المعلمين والمتعلمين وجميع العاملين في التربية، مشيرا الى انه سيعمل على حل المشكلة خلال الايام المقبلة بعد عرض الموضوع على وزير التربية د.محمد الفارس والوكيل الاثري. مطالبا جميع المناطق التعليمية بضرورة الالتزام بالنظم واللوائح المتعلقة في توزيع رؤساء الاقسام على المدارس حسب الكثافة الطلابية.

وبعد فض الاعتصام استدعى المقصيد على الفور ادارة التنسيق واجتمع مع المسؤولين فيها واكد لهم ضرورة ايجاد حل لموضوع رؤساء الاقسام وطلب منهم خريطة توزيع الوظائف الاشرافية للاطلاع عليها ومعرفة الخلل ان وجد والعمل على حلها ومعالجتها، مشددا على اهمية رفع تقرير عاجل لوكيل الوزارة.