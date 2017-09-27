نظم مكتب شؤون الطلبة في كلية بوكسهل الكويت للبنات للطالبات المستجدات اللقاء التنويري السنوي للفصل الدراسي الأول 2017/2018 وذلك يوم الأربعاء الماضي 19 الجاري في حرم الكلية - أبوحليفة.

وتخلل اللقاء محاضرة تعريفية على مسرح عيسى الرفاعي، ألقتها مدير شؤون الطلبة لولوة السيجاري.

وهنأت السيجاري فيها الطالبات المستجدات بالقبول وأطلعتهن على طبيعة الدراسة بالكلية والتخصصات المتاحة، وتحدثت ايضا عن اللوائح التي يتحتم على الطالبات الإلمام بها واتباعها خلال فترة دراستهن وأتاحت فرصة لهن للاستفسار عن المعلومات التي ترشدهن لتحقيق مسيرة أكاديمية ناجحة. كما تعرفن في هذا اللقاء على رؤساء الأقسام الأكاديمية والموظفين المسؤولين عن الأنشطة الطلابية. وتخللها ايضا زيارة لمرافق الكلية.

كما شارك مجلس الجامعات الخاص في اللقاء التنويري ممثلا بكل من شوق المطوع وساره الشاهين من قسم المكافأة الاجتماعية الخاص. والذي أوضح طريقة التقديم للحصول على المكافأة الاجتماعية في حرم الكلية.

وتتقدم إدارة الكلية والسيدة السيجاري بالشكر الجزيل لممثلي مجلس الجامعات الخاصة لمشاركتنا اللقاء التنويري.

وتزود مقررات الكلية ومناهجها الطالبات بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تضمن تميزهن في حياتهن المهنية المستقبلية بتطبيق أساليب تعليمية حديثة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية.

وفي إطار اهتمام كلية بوكسهل بالأنشطة الطلابية تنظم الكلية سنويا نشاطات عدة منها الترفيهية والثقافية كورش عمل في مجال دراسة الطالبات بالاضافة الى معارض الفرص الوظيفية. وتسعى بوكسهل دائما لاستضافة محاضرين متخصصين في مجالات مختلفة بهدف إثراء الجانب العملي لدى الطالبات من خلال الاحتكاك والتفاعل مع خبرات لها تجارب عملية ثرية.