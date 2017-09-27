بن عامر: 3400 مسجلون بالجامعة يحق لهم التصويت في الانتخابات

آلاء خليفة

في أجواء حماسية ديموقراطية جرت انتخابات رابطة طلبة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في منافسة قوية بين القائمة المستقلة وقائمة الوسط الديموقراطي وقد خاضت القائمة المستقلة الانتخابات تحت شعار «مجد منتظر» في حين اختارت قائمة الوسط الديموقراطي شعار «عهد القرار والشموخ».

«الأنباء» قامت بجولة بين لجان الطلبة والطالبات حيث تم فتح باب الاقتراع في تمام الساعة 9 صباحا واستمر حتى الساعة 5 عصرا على ان يتم الفرز مباشرة واعلان النتائج على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وبرغم منافسة القائمة المستقلة لقائمة الوسط الا ان القائمة المستقلة تتولى قيادة الرابطة منذ 14 عاما.

منافسة شريفة

من جانبه، أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.كمال الدين بن عامر ان انتخابات رابطة طلبة الخليج للعلوم والتكنولوجيا هي يوم تعتز به الجامعة نظرا للمنافسة الشريفة بين القوائم الطلابية التي تتنافس على مقاعد رابطة طلبة جامعة الخليج.

وأشاد بن عامر في تصريح صحافي بالتجربة النقابية بالجامعة والتي تصقل مهارات الطلاب وتمنحهم الخبرة والمعرفة بالعمل النقابي وتعزز في نفوسهم مبادئ الديموقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر.

مضيفا ان هناك نحو 3400 مسجلين بالجامعة ويحق لهم التصويت في الانتخاباتوتعليقا على المشكلة التي حدثت العام الماضي وتحديدا عقب اعلان نتيجة الانتخابات والمشاجرة التي حدثت بين الطلاب كشف بن عامر ان الجامعة اتخذت قرارا العام الحالي بإنهاء اليوم الدراسي في الساعة 5 عصرا فور اغلاق باب التصويت ومغادرة جميع الطلاب ومن ثم يتم اعلان النتيجة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالجامعة.

استقلالية الحركة الطلابية

وقد التقت «الأنباء» منسق القائمة المستقلة احمد الكندري الذي اوضح ان القائمة المستقلة بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا هي قائمة طلابية معتدلة تسعى لاستقلالية الحركة الطلابية والعمل الطلابي بعيدا عن التيارات والايدلوجوجيات السياسية المختلفة من اجل المصلحة الطلابية في الدرجة الاولى والاخيرة في اطار اسلامي عربي.

وذكر أن القائمة المستقلة تسعى لاستكمال مسيرتها النقابية في خدمة اخوانهم الطلبة في جامعة الخليج والتي تمثلت في ادارتها للرابطة على مدار 14 عاما، مثمنا وعي الطلبة وما يقومون به من مشاركات فاعلة لاختيار من يمثلهم في هذا العرس الطلابي.

عرس طلابي جميل

بدوره، قال مرشح الرئاسة من قائمة الوسط الديموقراطي حمد الخضري إن الانتخابات عرس طلابي جميل يرسخ مبادئ الديموقراطية بين الطلاب والطالبات في المجتمع الكويتي، ونحن في قائمة الوسط الديموقراطي تعودنا ألا نستخدم العنف الطلابي وقمنا بالتوقيع على ميثاق شرف ودعونا القوائم الطلابية ايضا للتوقيع للحفاظ على هذه الصورة الجميلة للعرس الطلابي.

وفي حديث لـ «الأنباء» مع المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي فيصل الحميدي ذكر أن قائمة الوسط الديموقراطي تضع جل اهتمامها لتطبيق برنامجها الانتخابي والذي يحتوي على مجموعة من المحاور الرئيسية من اهمها العودة الى التعليم المشترك بين الجنسين وإلغاء قانون مجلس الأمة لسنة 2000 بشأن الفصل بينهم، وكذلك وقف زيادة الرسوم الدراسية ورفض اي مسعى يؤثر على مصلحة الطلبة.

من أجواء الانتخابات

ـ اتسمت اجواء الانتخابات بالحماس بين مؤيدي القوائم طيلة اليوم الانتخابي.

ـ بذلت عميدة شؤون الطلبة بالجامعة د.رغد الكاظمي جهودا حثيثة طيلة اليوم الانتخابي.

ـ شكر وتقدير لعميد القبول والتسجيل بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.كمال الدين بن عامر على تعامله الراقي والمعتاد منه مع ممثلي وسائل الاعلام.

ـ باقة ورد للزميل الاعلامي من قسم العلاقات العامة والاعلام مجاهد عابدين على جهوده المخلصة والشكر موصول للموظف المجتهد فيصل بو خمسين «يعطيكم الف العافية».

ـ الاجواء الانتخابية بالجامعة خلت من اي هتافات وشيلات طلابية خلال الفترة الصباحية

ـ العنصر النسائي كان حاضرا بقوة في الانتخابات حيث تزينت الكثير من الطالبات بالالوان التي تميز قائمتهم الانتخابية.

ـ التصويت مسموح لجميع طلاب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا المقيدين بالجامعة سواء الطلبة الكويتيين او غير الكويتيين.

ـ تم حرمان طالب من التصويت بسبب دخوله بقلم لونه اصفر وذلك لان القائمة المستقلة شعارها اللون الاصفر.