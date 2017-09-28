الأثري: نسعى إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي والمالي للمعلمين

عبدالعزيز الفضلي

طلبت وزارة التربية من ديوان الخدمة المدنية صرف بدل للعاملين في مدارس منطقة صباح الأحمد السكنية «كويتيين وغير كويتيين» باعتبارها من المناطق المستحقة لبدل المناطق النائية.



وقال وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري في كتاب أرسله إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، إنه بالإشارة إلى كتابكم رقم 94111 المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 والمتضمن ما يفيد بأن ديوان الخدمة المدنية قد انتهى إلى «عدم شمول منطقة صباح الأحمد للمناطق المستحقة لبدل المناطق النائية وبدل المناطق البعيدة» وعليه نعرض الآتي:حيث إن ما انتهى إليه ديوان الخدمة المدنية من عدم شمول منطقة صباح الأحمد للمناطق المستحقة لبدل المناطق النائية وبدل المناطق البعيدة هو أمر يؤدي بالضرورة إلى عزوف أعضاء الهيئة التعليمية عن العمل في مدارس المنطقة المذكورة، وقد يترتب عليه تقدم العديد منهم بطلبات النقل، الأمر الذي قد يخل بشكل أو بآخر بحسن سير العمل وانتظامه في مدارس تلك المنطقة.



وأضاف أنه نظرا لرغبة وزارة التربية في توفير الاستقرار النفسي والوظيفي والمالي للعاملين في مدارس المنطقة المذكورة، وتقديرا لجهود المعلمين التي ما من شك تعود بآثارها الإيجابية على حسن سير العملية التعلمية وتنعكس إيجابا على مصلحة أبنائنا الطلبة والطالبات ومستوى تحصيلهم العلمي.ونظرا لبعد منطقة صباح الأحمد عن غيرها من مناطق الدولة، وان هناك العديد من أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في مدارس المنطقة المذكورة يقطنون مناطق سكنية أخرى بعيدة عن مراكز عملهم.بناء عليه وإذ نعرض ما تقدم للتفضل بالنظر واتخاذ ما يلزم نحو إعادة عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية للموافقة على إقرار بدل المناطق النائية لأعضاء الهيئة التعليمية (كويتين وغير كويتين) في مدارس منطقة صباح الأحمد من غير قاطني هذه المناطق فقط على ألا يصرف هذا البدل لمن هم من قاطني المنطقة المذكورة.

تدريب 1000 إخصائي معلومات في «التربية»عبدالعزيز الفضلي

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية د.عبدالعزيز السويط أنه تم الاتفاق مع الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد على إقامة الملتقى التدريبي الأول لإخصائي المعلومات وذلك لتدريب 1000 إخصائي معلومات مع موجهي المكتبات. وقال السويط إن المقصيد أبدى استعداده للتعاون في كل ما يخدم ويصب بمصلحة الموظف لتطوير قدراتهم المهنية وفق أحدث الطرق والأساليب من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة لهم في جميع المناطق التعليمية.