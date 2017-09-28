رئيس الجامعة اجتمع مع وفد من مؤسسة «عبدالحميد شومان» الثقافية الأردنية





قال مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري: إن لدى الجامعة خطة مستقبلية تهدف لتوسيع نطاق التعاون البحثي والعلمي مع اعرق المؤسسات الأكاديمية والثقافية على المستويين العربي والدولي.



واضاف الأنصاري في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع وفد من مؤسسة «عبدالحميد شومان» الثقافية الأردنية ان المؤسسة لديها خبرة واسعة في مجال البحث العلمي وسيتم التعاون معها في تنظيم دورات مستقبلية للابتكار العلمي وتشجيع البحوث التطبيقية. وأوضح ان الجامعة تعمل حاليا على توسيع نطاق تعاونها العلمي ليكون «ثلاثيا مشتركا» مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمؤسسة الأردنية فضلا عن القيام بخطوات تنفيذية لتقديم دورات متخصصة وتشجيع مجال البحث العلمي.



وأفاد بأن اكثر من 10 باحثين من جامعة الكويت فازوا بجوائز مؤسسة «عبدالحميد شومان» في السنوات الماضية ما يدل على ريادة الجامعة في هذا المجال، معربا عن امله في الترويج لمثل هذه الجوائز بشكل اكبر بمشاركة من الباحثين الكويتيين. من جانبها قدمت مدير برنامج البحث العلمي في «عبدالحميد شومان» ربى الزعبي عرضا تعريفيا بالجوائز العلمية والأدبية التي تمنحها المؤسسة وانشطتها بشكل عام.١وأضافت ان الجائزة تهدف الى دعم البحث العلمي وإبرازه في انحاء الوطن العربي والمشاركة في اعداد والهام جيل من الباحثين والخبراء والمختصين بمختلف الميادين العلمية.



وبينت الزعبي ان نحو 412 باحثا عربيا فازوا بجائزة عبدالحميد شومان في حين قدم صندوق المؤسسة اكثر من 1.5 مليون دينار اردني كدعم لـ97 بحثا علميا.