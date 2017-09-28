أعلنت قائمة التميز الأكاديمي في مؤتمر صحافي عقدته أمس عن خوضها انتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس بعد ما لمسته من تراجع على كل الأصعدة في جامعة الكويت.



وقال مرشح قائمة التميز د.علي الكندري ان قائمة التميز الأكاديمي تخوض انتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 2017 ـ 2019 بعد أن لمست تراجعا كبيرا في جامعة الكويت على كل المستويات، وأصبح كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يعاين هذا التراجع حتى في أبسط حقوقه كعضو هيئة تدريس، مشيرا إلى أن تفاعل جمعية أعضاء هيئة التدريس في فترة الماضية لم يرق إلى المستوى المطلوب في الدفاع عن قضايا الجامعة وفي تطوير عمل الجمعية وتقديم خدمات لأعضاء الجمعية بما يليق ومكانة الجامعة، لذلك إيمانا منا في قائمة التميز الأكاديمي بدور الجمعية الذي يجب أن يتم تفعيله بشكل افضل.



من جانبه، قال مرشح قائمة التميز د.محمد العازمي ان القائمة تتقدم ببرنامج عملي واضح الخطوات حيث قام أعضاء القائمة بإعداد دراسة تتعلق بتطوير نظام الترقيات، كما قام أعضاء القائمة بمراجعة اللوائح والوقوف على عدد من القوانين التي أقرت ولم تنفذ وستسعى لتنفيذها بالتعاون مع الإدارة الجامعية. من جانبها، قالت مرشحة قائمة التميز د.فاطمة المذكور انه بعد قرار مجلس الوزراء في 2015 بشأن فصل مبنى الشدادية عن جامعة الكويت، لم يجد أعضاء هيئة التدريس التحرك الجاد من قبل الجمعية الحالية في هذا الموضوع، فكانت بعض التصريحات الباهتة والتحركات التي لا ترقى لمستوى الحدث، كيف يعقل أن تنتقل حيازة مبنى الشدادية من جامعة الكويت إلى إدارة أخرى بعد أن قامت الجامعة بتصميم المباني بعد مشاورات عديدة مع مختلف قطاعات الجامعة وبعد إشراف الجامعة على بناء هذا الصرح العلمي الذي طال انتظاره؟

بدوره، قال د.سلطان الديحاني: انه بالنسبة لقضية تأخر صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس، فهذه سبة في تاريخ جامعة الكويت، لم نعهد في تاريخ الجامعة مثل هذا الخلل أبدا وما حدث يهز من مكانة الجامعة التي نتطلع لأن يرتفع تصنيفها من خلال تطويرها.