المقاطع: إدارة الكلية حريصة على مشاركة طلبتها في المسابقات الدولية

آلاء خليفة

في إطار الانفتاح والتعاون مع المؤسسات المالية والاجتماعية الكويتية البارزة، أعلنت كلية القانون الكويتية العالمية عن تعاون تدريبي مشترك مع بنك بوبيان، أحد أوسع البنوك الكويتية انتشارا واستخداما لتكنولوجيا المعلومات، يتضمن قيام البنك بتقديم برامج تدريبية لطلبة الكلية الذين يشاركون في المسابقات الطلابية الدولية في مجالات القانون الدولي (Philip C.Jussup) والقضاء الجنائي الدولي (ICC-«Sicta») والتحكيم التجاري (William Vis)، إضافة لطلبة الكلية المتفوقين، وذلك بهدف تعزيز مهارات التواصل الاجتماعي وفنون العرض والتقديم.



وبهذه المناسبة، شدد رئيس كلية القانون العالمية أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع حرص إدارة الكلية المستمر على مشاركة طلبتها في المسابقات الدولية، وهي سياسة تم اعتمادها منذ افتتاح الكلية وثبتت جدواها لأنها لا تضع فقط اسم الكلية ضمن كليات القانون العالمية البارزة والتي تحرص على الحضور والمشاركة في المسابقات الدولية، بل لأنها تتيح للطلبة التعلم والمنافسة والاحتكاك بطلاب متميزين من مختلف أنحاء العالم وخاصة من الكليات البارزة والمرموقة.



وأضاف الدكتور المقاطع على أن الكلية حرصت على تنظيم برامج تدريبية للطلبة المشاركين تبدأ قبل أشهر من مشاركاتهم بغرض تأهيلهم، وهي برامج تتم بإشراف أعضاء هيئة التدريس المختصين في الكلية، كما أن مناهج الكلية الدراسية ذاتها تتضمن جوانب تطبيقية وعملية بما في ذلك مقررات تدريبية في جهات حكومية وإدارية. من جهته، رحب مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد بالتعاون مع كلية القانون الكويتية في مجال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للطلبة، مشيرا إلى أن ذلك يعد جزءا من المسؤولية الاجتماعية للبنك، والتي يحرص دائما على أن تشمل المجالات الأكثر أهمية وأولوية بالنسبة للمجتمع الكويتي، ولا شك بأن التعليم وتعزيز مهارات الشباب الجامعي الكويتي تعتبر أحد الجوانب الأكثر أهمية وإلحاحا حاليا، مؤكدا أن بنك بوبيان يسعى دائما للانفتاح والتعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعية من خلال برامج نوعية في التدريب والتطوير.