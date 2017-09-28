نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حفلا لتكريم الطالبات المتفوقات ببعض التخصصات في الأقسام العلمية بكلية التربية الأساسية على مسرح كلية التربية الأساسية بالعارضية.

قام بتكريم الطالبات المتفوقات عميد كلية التربية الأساسية د. فهد الرويشد وعميد شؤون الطلبة بالهيئة د.حسين المكيمي بحضور الطالبات الفائقات وعدد من أولياء أمورهن.

وأثنى د.الرويشد ود.المكيمي على الطالبات المتفوقات بالأقسام العلمية المختلفة، متمنين لهن الاستمرار في تحقيق النجاح والتميز في الدراسة وفي حياتهن العملية بعد التخرج وعلى دور الاتحاد العام في أداء دوره لخدمة طلبة الهيئة، وقدما التهنئة لأولياء أمور الطالبات الفائقات مؤكدين على دورهم المهم والحيوي فيما حققته بناتهم من تفوق ونجاح.

من جانبها، عبرت نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة شهد شبيب عن سعادتها بنجاح الحفل المقام لتكريم الطالبات المتفوقات، مقدمة تهانيها لجميع الفائقات وأولياء أمورهن، شاكرة كلية التربية الأساسية استضافة الحفل وحضور د.الرويشد ود.المكيمي لتكريم الطالبات، مؤكدة أن اتحاد الطلبة يدعم المتفوقين من أبناء الهيئة في جميع الكليات والمعاهد ويقوم بدوره لرعايتهم واحتضانهم بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة والإدارة العليا للهيئة.

ومن جانبهن عبر عدد كبير من الطالبات المتفوقات عن سعادتهن بالاحتفال الذي أقامه الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة لهن مقدمات الشكر والامتنان للهيئة ولكلية التربية الأساسية على دعمهن الكبير ورعايتهن طوال فترة الدراسة.