أعلن رئيس اللجنة الميدانية لانتخابات الجمعيات للعام الجامعي 2017/2018 شايج الشايجي أن اللجنة انتهت من كل التجهيزات لتنظيم العرس الطلابي هذا العام والذي سينطلق اليوم الخميس 28/9/2017 مع جمعية كلية العلوم وكلية الهندسة والبترول وكلية التربية في كيفان، موضحا أنه تم اختيار رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع من أصحاب الكفاءة والقدرة على تنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى اختيار أماكن الاقتراع والفرز والتي تم مراعاة فيها مبدأ السرية والشفافية وكذلك السعة المكانية لإنجاح بالعرس الطلابية.

وبين الشايجي أن اللجنة تعمل بشكل مستمر لتنظيم باقي الكليات التي سيتم فتح باب الاقتراع لها من قبل الهيئات الإدارية، كما أنه تمت مراعاة في عدد من الكليات عدد الطلاب والطالبات فيها خاصة مع زيادة عدد المستجدين الذين سيشاركون في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى مراعاة عملية تسهيل الدخول والخروج أثناء يوم الاقتراع للطلاب والطالبات، مضيفا انه ستكون هناك قاعات خاصة بالطالبات وقاعات خاصة بالطلبة والتي بالتأكيد ستخفف من الزحمة الطلابية أثناء يوم الاقتراع.

وثمن الشايجي دور المديرين الاداريين بكل كلية وتعاونهم مع اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك رجال الأمن والسلامة من خلال عملية تنظيم دخول وخروج الطلبة في يوم الانتخابات، هذا وسيتم فتح باب الاقتراع من الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا.

هذا وسيكون عدد الذين يحق لهم التصويت في كلية العلوم 789 طالبا و2130 طالبة وفي كلية الهندسة البترول 990 طالبا و3537 طالبة اما في كلية التربية 553 طالبا و5284 طالبة.

وبالنسبة لقاعات الاقتراع فستكون في كلية العلوم قاعة D32 للطلاب وقاعة B32 للطالبات وفي كلية الهندسة والبترول قاعة فاروق البرغش للطلاب والطالبات وفي كلية التربية قاعة G34 للطلاب وقاعة G53 للطالبات.

وستتنافس كل من القائمة العلمية وقائمة الوسط الديموقراطي على مقاعد جمعية العلوم وتنافس قائمة المستقلة وعلمية الهندسة على مقاعد جمعية الهندسة والبترول وفي كلية التربية تتنافس كل من القائمة المستقلة والقائمة التربوية.

هذا وقد اعلن رئيس لجنة الأمن والسلامة خالد الياقوت انه تم نقل موظفي إصدار الهويات الخاصة بالطلبة إلى مكتب الأمن في بهو كلية العلوم الإدارية لتسهيل استخراج الهوية الجامعية للطلبة أثناء فترة الانتخابات.