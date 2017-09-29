عبدالعزيز الفضلي

‏فاز الوكيل المساعد لقطاع المناهج بوزارة التربية د.سعود الحربي بمنصب مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خلفا لمديرها السابق، المغفور له بإذن الله تعالى، الكويتي د.عبدالله محارب، وجاء فوز الحربي بعد حصوله على 16 صوتا من اصل 21 دولة مشاركة في المؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الذي عقد صباح امس في الكويت.

من جانبه، أكد رئيس المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وزير التعليم السعودي د.أحمد العيسى حرص المنظمة على ترسيخ القيم التي ترتقي بأجيال الغد لتحقيق الطموحات التي ينشدها قادة الدول العربية.

وقال العيسى، في كلمته في افتتاح الدورة غير العادية السادسة للمؤتمر العام للمنظمة امس، إن المنظمة تؤدي دورا كبيرا في التأصيل والبناء وتقديم الأفكار والأنشطة للمشروعات الثقافية والتعليمية بما يؤكد ضرورة دعمها والوقوف معها في ضوء الظروف التي تمر بها.

ودعا الى مؤازرة المنظمة في هذه المرحلة الحساسة من خلال توفير الدعم المالي الكافي لتمكينها من تنفيذ أنشطتها ومشروعاتها، معتبرا أنها تمثل بيت خبرة في مجالات اختصاصها من واقع خبراتها المتراكمة ونجاحاتها المتعددة.

ودعا الى فتح صفحة جديدة وآفاق رحبة في عمل المنظمة تؤكد الانجاز والجودة ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ الكراهية بين المجتمعات والشعوب ودفع الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب بكل أنواعه استنادا إلى ما قررته الشريعة الإسلامية.

وأشاد بمناقب المدير السابق للمنظمة د.عبدالله محارب الذي كانت له عطاءات فذة ومآثر متميزة وخطط إستراتيجية للنهوض بالمنظمة بما يحقق غايتها لنشر اللغة العربية وتعليمها لأبناء الجاليات العربية في الخارج، مبينا أن الراحل تميز بسعة الأفق والانفتاح على الآخرين.

واضاف أن من أبرز أولويات هذه الدورة اختيار مدير عام للمنظمة تتوافر فيه الخبرة المطلوبة والحكمة ويحمل مشروعا نوعيا يحافظ به على الهوية العربية والإسلامية للمنظمة ويرتقي بعملها إلى مصاف المنظمات الدولية.

من جهته، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في كلمته ان الدورة السادسة غير العادية للمنظمة تسعى الى اختيار مدير عام للمنظمة من بين كوكبة عربية مستعدة لتحمل أعباء كثيرة وهموم كبيرة للارتقاء بالمنظمة.

وأوصى من سيحالفه الحظ أن يسعى جاهدا الى تقدم ورفعة المنظمة وأن تكون الخطة الإستراتيجية للمنظمة مرجعيته في العمل، مستذكرا الفقيد محارب الذي عمل بجد وإخلاص من أجل تطور المنظمة.

من جانبه، أبدى د.سعود الحربي سعادته لحصوله على هذا المنصب المهم، مؤكدا انه انجاز يضاف الى انجازات الكويت، ومتمنيا ان يكون عند حسن ظن من اختاروه وان يمثل الكويت خير تمثيل في هذا المنصب.

واعرب الحربي عن بالغ شكره وتقديره لوزير التربية د.محمد الفارس والوكيل د.الأثري على جهودهما الكبيرة في هذا الجانب والى كل من وضع ثقته فيني والتي أعتز فيها وسأبذل قصارى جهدي لعمل كل ما هو نافع للمنظمة.

فلسطين تكرّم د.عبدالله محارب

كرم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين أمس المرحوم د.عبدالله محارب المدير العام السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» وذلك لدوره الكبير في تعزيز الثقافة العربية والفلسطينية ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقام محمود اسماعيل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بتقليد خالد محارب شقيق المرحوم وسام الثقافة والعلوم والفنون درجة التألق على هامش أعمال الدورة غير العادية للمنظمة لانتخاب مدير عام جديد بحضور سفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب ومراد السوداني الأمين العام للجنة الوطنية رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين.

وقد عبر خالد محارب عن عظيم شكره وامتنانه على هذا التكريم الذي أثلج صدر عائلته، متمنيا له الصحة والتوفيق في أهدافه لتحقيق أماني الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة.