عبدالعزيز الفضلي

كشفت الأمين العام للجنة الوطنية للثقافة والعلوم «اليونسكو» بالإنابة نادية الوزان عن قبول 54 من طلبة المنح الدراسية المستجدين والقادمين من 45 دولة إسلامية تتركز في دول قارتي آسيا وأفريقيا، مشيرة إلى تعاون كل من إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية وإدارة التعليم الديني وزارتي الداخلية والأوقاف لخدمة طلبة المنح الدراسية على كل الاصعدة لتعريفهم بأهم الجوانب التعليمية والدينية والثقافية ولوائح السكن الداخلي والجوانب الترفيهية والإقامة في البلاد.

وقالت الوزان في كلمتها الافتتاحية خلال حفل استقبال طلبة المنح الدراسية الجدد في مقر الأمانة العامة للجنة الوطنية للثقافة والعلوم اليونسكو صباح امس: «ان اهم أسرار التفوق هو البداية الواعية والصحيحة في استقبال العام الدراسي الجديد وعقد النية والعزم على التفوق وتحقيق اعلى الدرجات اضافة الى التخطيط وتحديد الاهداف، ما يساعدكم على تنظيم الوقت وترتيب الاولويات ما بين الاستذكار ومراجعة الدروس وأداء الواجبات المدرسية والترويح عن النفس بممارسة الهوايات والأنشطة المفيدة والمحببة وأداء الواجبات الاخرى».

بدوره، قال مدير ادارة التعليم الديني أنور العبدالغفور في تصريح للصحافيين على هامش الحفل: ان مشاركة الادارة يهدف الى دعم الطلاب عبر دراستهم في المعاهد الدينية حيث يتم توزيعهم في فصول المعاهد الدينية، مبينا ان الكويت تستضيف سنويا طلبة المنح من القارات الآسيوية والافريقية والأوروبية على نفقتها الخاصة وتوفر لهم السكن الداخلي والمواصلات وتسعى الى استكمال دراستهم في الجامعات الكويتية ان حصدوا نسبا تدخلهم الجامعة الكويتية.