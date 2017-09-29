عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة ان تعليمات صدرت للمناطق التعليمية بعدم تسجيل غياب على الطلبة المتغيبين يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من المحرم والذي يصادف ذكرى استشهاد سيد شباب أهل الجنة الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، مشددة على ضرورة عدم تطبيق اللوائح والنظم الخاصة في الغياب على الطلبة لكي يؤدوا شعائرهم الدينية على أكمل وجه ودون تأثير على تحصيلهم العلمي.

وأوضحت المصادر انه سيتم حصر أعداد الطلبة المتغيبين دون تسجيل غياب رافعين شعار «الغياب مسموح والعقاب مرفوض»، متوقعة ان يكون الغياب شبه جماعي للطلبة، وبينت ان عدم حضور المعلمين لعملهم سيكون بالتنسيق مع مديري مدارسهم بما هو متبع سنويا في إحياء هذه الذكرى.