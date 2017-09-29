منافسة حامية شهدتها «الهندسة» وتزاحم منذ الصباح ثامر السليم

حصدت قائمة «الاسلامية التربوية» (الائتلافية) المركز الأول بعد حصولها على 1194 صوتا مقابل 839 في انتخابات كلية التربية، واستطاعت بذلك استعادة معقلها بعد 3 سنوات كانت تسيطر عليه فيها القائمة المستقلة.

وفي انتخابات كلية العلوم، حافظت القائمة «العلمية» على مكانتها بعد أن فازت بـ 942 صوتا مقابل 101 صوت حصلت عليها قائمة «الوسط الديموقراطي».

أما نتائج انتخابات كلية الهندسة والبترول فأظهرت حصول طلبة القائمة «المستقلة» على المركز الأول بحصولهم على 1837 صوتا ليحافظوا أيضا على مركزهم، فيما نال طلبة القائمة «العلمية» المركز الثاني بعد حصولهم على 1661 صوتا.

وكانت فعاليات العرس الديموقراطي انطلقت بجامعة الكويت صباح أمس إيذانا ببدء مراسم انتخابات الجمعيات العلمية والروابط الطلابية بجامعة الكويت للعام النقابي 2017/2018 وذلك في كليات التربية والعلوم والهندسة والبترول، حيث تواجدت القوائم منذ الساعات الاولى قبل فتح باب الاقتراع لأخذ مواقعهم امام قاعات الاقتراع ودعوة الطلبة للتصويت لهم.

هذا وامتلأت ممرات الكليات ومبانيها بالبوسترات والإعلانات الانتخابية للقوائم الطلابية، واكتظت الساحات بالطلبة الذين بدت عليهم مظاهر الممارسة الديموقراطية في إطار هذا المهرجان الانتخابي.

الهندسة والبترول

بدت القوائم الطلابية في كلية الهندسة والبترول مشحونة بسبب شدة المنافسة بين القائمتين المستقلة والعلمية، فمنذ فتح باب الاقتراع في لجان الطلاب والطالبات في الساعة 8 صباحا تزاحم الطلاب والطالبات للإدلاء بأصواتهم حيث كانت نسبة المشاركة في الاقتراع كبيرة والمنافسة محتدمة في ظل اجواء اخوية.

في هذا الصدد، قال رئيس لجنة الاقتراع لانتخابات جمعية الهندسة والبترول مبارك العنزي إن اللجنة بدأت بفتح صندوق الاقتراع للطلاب والطالبات منذ الساعة 8 صباحا وتم إغلاق الصندوق عند الساعة 2 ظهرا، وذلك عملا بنص اللوائح الجامعية بهذا الشأن.

وبين العنزي أن حركة التصويت نشطة منذ الصباح الباكر في كلية الهندسة وأن طلبة الكلية مهتمون بالمشاركة الانتخابية بتنافس شريف بين القائمة المستقلة والقائمة العلمية.

هذا وقد بلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في كلية الهندسة والبترول 990 طالبا و3537 طالبة، حيث وصل عدد المقترعين حتى الساعة 11 ظهرا 435 طالبا و1338 طالبة.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة اقتراع الطالبات لانتخابات جمعية الهندسة والبترول غادة الحلواجي إن حركة الاقتراع في صندوق الطالبات جيدة حيث تعتبر كلية الهندسة من الكليات النشطة انتخابيا.

يذكر ان القائمة المستقلة كانت قد حققت نجاحا في الانتخابات الماضية بنسبة 47% فيما حصدت القائمة العلمية ما نسبته 45% من عدد الاصوات وكان الفارق 98 صوتا فقط.

كلية العلوم

وفي انتخابات جمعية طلبة كلية العلوم والتي تنحصر فيها المنافسة بين القائمة العلمية وقائمة الوسط الديموقراطي، فقد بدأت عملية التصويت فيها بتمام الثامنة صباحا بأجواء غلب عليها الهدوء باختلاف كلية الهندسة، فقد بدأ الحراك الفعال واضحا في اروقة الكلية لقائمة الوسط الديموقراطي الذي نشر أعضاءه في كل اروقة الكلية واجتهد على حث الطلاب والطالبات للمشاركة في الاقتراع والتصويت لصالحه بينما تسيطر القائمة العلمية بشكل واضح على شريحة واسعة من الطلاب والطالبات الذين يأتون فرادى معلقين شعارات القائمة العلمية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة اقتراع انتخابات جمعية العلوم سلمان بوهادي: إن اللجنة بدأت بفتح صناديق الاقتراع للطلبة والطالبات منذ الساعة الـ 8 صباحا وتم إغلاقها عند الساعة الـ 2 ظهرا، موضحا ان عدد الطلبة الذين اقترعوا حتى الساعة 12 ظهرا بلغ 277 صوتا من اصل 789 طالبا، بينما وصل عدد الطالبات 532 من اصل 2130 طالبة.

من جانبها، قالت نائبة رئيس لجنة انتخابات جمعية العلوم سماح العتيبي: إن حركة الاقتراع في صندوق الطالبات سارت بانتظام، مشيرة إلى أن نسبة الاقتراع اجتازت 30% خلال النصف الأول من عملية الاقتراع.

بدورها، قالت منسقه قائمة الوسط الديموقراطي في كلية العلوم اشجان محمد: ان وضع الانتخابات يسير بشكل ممتاز والاقبال على صناديق الاقتراع في مستواه المأمول، مشيرة الى ان اعضاء قائمة الوسط يعملون بجد واجتهاد لتقليص الفارغ في هذه الانتخابات لتكون الوسط رقما منافسا لا يستهان به في صناديق الاقتراع.

واضافت ان قائمة الوسط منذ نشأتها وهي تسعى لتحقيق العديد من الاهداف الثابتة وتوعية المجتمع بالحياة الديمقراطية، مشيرا الى ان من ابرز اهداف القائمة هي توفير الاريحية للطالب وتوعيته بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2017/2018 د.ثقل العجمي إن العرس الطلابي انطلق اليوم (أمس) مع جمعية كلية الهندسة والبترول وجمعية العلوم وجمعية التربية، فقد قامت الإدارة الجامعية ممثلة بعمادة شؤون الطلبة بتسطير الخطط المدروسة للاستعداد لهذا العرس الديموقراطي الذي تشهده جامعة الكويت.

بدوره، قال المشرف العام على انتخابات الجمعيات العلمية شايج الشايجي إن اللجان العاملة في الانتخابات الطلابية استعدت بشكل جيد ليوم الانتخابات من خلال الاجتماعات المستمرة لأعضاء اللجان والذين جاء اختيارهم على مبدأ الكفاءة وأصحاب الخبرة.

الشيلات والأهازيج سخّنت الأجواء في «التربية» والطالبات أضعاف الطلاب

اما انتخابات جمعية كلية التربية، والتي كانت اشد انتخابات ضراوة بين الكليات الثلاث، فقد كانت القوائم الطلابية متمركزة منذ الساعات الاولى قبل بدء عملية الاقتراع، وكان التواجد كبيرا بالنسبة للطلبة الذين حرصوا على المشاركة واختيار من يمثلهم.

فقد شهدت الكلية طابعا مختلفا عن باقي الكليات، حيث كان تواجد الطالبات لافتا، كون عددهم اضعاف اعداد الطلاب، وكانت المنافسة كبيرة جدا فيما بين القائمة المستقلة والقائمة التربوية وسخنت الاجواء بعض الشيلات والاهازيج. وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة اقتراع انتخابات جمعية التربية عمر الشايجي إن اللجنة بدأت بفتح صناديق الاقتراع للطلبة والطالبات منذ الساعة الـ 8 صباحا على أن يتم إغلاقها عند الساعة الـ 2 ظهرا، مبينا ان عدد الطلبة الذين أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الواحدة ظهرا بلغ 360 طالبا من اصل 553 طالبا، بينما بلغ عدد الطالبات 1503 من اصل 5284 طالبة.

وحول القوائم التي خاضت انتخابات جمعية التربية، أوضح الشايجي أن قائمة «التربوية» والقائمة «المستقلة» تنافستا على انتخابات جمعية التربية، مشيرا إلى أن حركة التصويت كانت نشطة.

من جانبها، قالت نائبة رئيس لجنة انتخابات جمعية التربية أسيل الشايجي أن حركة الاقتراع في صندوق الطالبات سارت بانتظام، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن نسبة الاقتراع اجتازت 20% خلال النصف الأول من عملية الاقتراع.