بتول: مشروع زاخر له مستقبل باهر في ظل عصر العولمة وتبادل المعلومات

الأنصاري: سيؤهل المشاركات للمنافسة في سوق العمل بمجال المهن الهندسية

الكويت أول بلد عربي يتم اختياره لتبني البرنامج المهم بعد تطبيقه في تركيا آلاء خليفة

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن برنامج «مهندسات الكويت» يتميز بتدريب وتأهيل المهندسات المشاركات وبناء مهارات تعطيهم القدرة على المنافسة في القطاع الخاص وتزودهم بخبرات واقعية تفتح لهم أبواب النجاح في بيئة العمل، كما أن توفير مثل هذه الفرصة التدريبية للكوادر الوطنية النسائية لإعدادهم مهنيا بتنمية قدراتهم القيادية ومهارات التواصل لخلق فرص وظيفية تتناسب مع طموحاتهم أصبح أمرا ملحا وذا أهمية قصوى نظرا للحاجة إلى تمكين الكوادر الوطنية في جميع قطاعات الدولة.

جاء ذلك خلال حفل تدشين البرنامج التدريبي صباح امس بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت برعاية الوزيرة هند الصبيح وبحضور وزيرة شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية في الجمهورية التركية د.فاطمة بتول سايان كايا والسفير التركي مراد تامير ومدير جامعة بوغازيجي التركية د.محمد أوزكان وعضو مجلس إدارة ليماك القابضة إبيرو أوزديمير ومدير جامعة الكويت د.حسين الانصاري والأمين العام بالإنابة د.آدم الملا وعدد من القيادات النسائية الكويتية والتركية.

وأشارت الصبيح إلى ان البرنامج التدريبي «مهندسات الكويت» يعد من البرامج السباقة التي تهدف إلى تمكين المرأة في مجال المهن الهندسية، موضحة ان عدد المهندسات المشاركات في البرنامج 35 مهندسة كويتية ما بين حديثي التخرج او من على وشك التخرج في جميع التخصصات الهندسية، والذي تشرف عليه شركة ليماك بالتعاون مع جامعة بوغازيجي التركية، لافتة إلى الحرص الدائم على تبني مثل هذه البرامج التي تدعم الكوادر الوطنية وتعمل على تهيئة بيئة مناسبة لاستثمار طاقاتهم وتمكينهم من الإبداع في محيط عملهم والمشاركة بفعالية في تنمية وطننا الغالي الكويت، وذلك بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتمكين الطاقات الشبابية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية المستقبلية للكويت.

وتابعت: من المؤكد ان توفير برامج تدريبية وفرص لتأهيل الكوادر الوطنية النسائية لا يمكن تحقيقه من دون وجود شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة الى ان التعاون القائم بين جامعة الكويت ممثلة في كلية الهندسة والبترول وشركة ليماك لتبني برنامج «مهندسات الكويت» يعطي مثالا ناجحا للشراكات الاستراتيجية بين القطاعين.

وذكرت ان برنامج مهندسات الكويت هو نسخة محلية من برنامج «مهندسات تركيا» الناجح لشركة ليماك القابضة في تركيا، متوجهة ببالغ الشكر والتقدير لهم للمبادرة في اختيار الكويت لتكون أول بلد عربي لتبني هذا البرنامج المهم.

مشروع زاخر

من جانبها، أوضحت وزير شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية د.فاطمة بتول ان مشروع مهندسات الكويت هو مشروع زاخر وله مستقبل باهر، لاسيما في ظل عصر العولمة الذي تتسارع فيه عملية تبادل المعلومات بما يجعلنا نسعى جاهدين للوصول الى العلم بحيث نتمكن من اللحاق بركب التكنولوجيا والمعلومات المستمرة وايضا الاستمرار في طلب العلم والمعرفة.

وأشادت بتول بالوضع السياسي والاقتصادي وحرية الرأي الذي تتميز به الكويت، مشيدة بمتانة العلاقات التي تجمع الشعبين التركي والكويتي، مؤكدة ان الكويت بالنسبة للجمهورية التركية ليست دولة عادية كسائر الدول الأخرى نظرا لعلاقات التعاون التي تجمع البلدين في مجالات عدة.

كما أكدت استمرار تطوير العلاقات بين البلدين سياسيا واقتصاديا وأيضا في مجالات التعليم.

ووجهت بتول كلمة للطالبات الكويتيات اللاتي التحقن بالبرنامج قائلة: عزيزاتي الشابات، ان مستقبل العالم الاسلامي الآن بين أيديكن، مؤكدة ان بالصبر والعزيمة ستصبحن قادرات على تغيير قدر العالم الإسلامي بما ستتسلحن به من علم ومعرفة.

ووجهت بتول تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للشعب الكويتي وعلى راسهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدة أن اردوغان يدعم المراة التركية بقوة لتكون عنصرا فاعلا في المجتمع.

من ناحيته، ذكر مدير جامعة الكويت أ.د.حسين الأنصاري ان الاستثمار في الطاقات البشرية ضرورة تمليها علينا مسؤوليتنا في جامعة الكويت في دعم توجهات الدولة لخلق رأسمال بشري إبداعي يواكب متطلبات التنمية المستدامة وتحدياتها، مؤكدا حرص جامعة الكويت على دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وأفاد الأنصاري بأن برنامج «مهندسات الكويت» يهدف لتأهيل المهندسات المشاركات للعمل عن طريق تعزيز قدراتهن في التواصل وإثراء المهارات القيادية والعملية التي تهيئهن للتميز في البيئة التنافسية في سوق العمل بالكويت وخصوصا في القطاع الخاص وفي مجالات الهندسة المعمارية المتعددة.

وأشار الانصاري الى ان برنامج «مهندسات الكويت» يقوم على تحقيق التكامل المنشود لربط منظومة التعليم الاكاديمي بالمناهج الدراسية والخبرة التطبيقية والممارسات الناجحة ومهارات التدريب الميداني التي تتميز بها جامعة الكويت، مشيرا الى ان تلك الكوكبة المميزة المشاركات في البرنامج يعتبرن مثالا نفتخر به جميعا لشابات الكويت وان هذا البرنامج سيعزز مهاراتهن من اجل المساهمة الفعالة في تحقيق رؤى وتطلعات الكويت لمستقبل افضل.

وخلال الحفل قدمت المشرفة على البرنامج د.أماني بوقماز عرضا تقديميا عن أهدافه.

الطالبات المشاركات يتدربن في مشروع تطوير المطار

أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان الطالبات المشاركات في البرنامج سيتدربن في مشروع تطوير مطار الكويت تمهيدا لتعميم التجربة في كافة مشاريع الدولة مستقبلا كما سيحصلن ايضا على تدريب في الجمهورية التركية.

كما أوضحت الصبيح ان البرنامج مخصص للشابات الكويتيات نظرا لأن عدد الطالبات في كلية الهندسة والبترول يفوق عدد الطلبة ولكن في المستقبل سيتم تقديم نفس البرنامج للطلبة الذكور ايضا من اجل تعميم الفائدة على الجميع.