أكدت وزارة التعليم العالي أن قرار توحيد سعر العملات للمخصصات المالية هو خاص بمبتعثي ديوان الخدمة المدنية من موظفي الدولة ولا يشمل الطلبة المبتعثين من قبل وزارة التعليم العالي.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقــــات الثقافيـــة بالوزارة د.فاطمة السنان لـ «كونا» إن قرار توحيد سعر العملات خاص بمبتعثي ديوان الخدمة المدنية من موظفي الدولة فقط.

وأوضحت السنان أن المخصصات الشهرية للطلبة المبتعثين من وزارة التعليم العالي كما هي ولم يطرأ عليها تغيير وسيتم إيداعها في أوقاتها المحددة.

وذكرت أن هناك قواعد وقرارات تشمل الموظفين المبتعثين لاستكمال الدراسات العليا من قبل ديوان الخدمة المدنية سواء مخصصات مالية أو إجازات من جهة العمل وفق ما يقرره قانون ونظام الخدمة المدنية في شأن المنقطعين عن العمل لا تنطبق على الطلبة المبتعثين من وزارة التعليم العالي في الخارج.