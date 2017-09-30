دشنت مدرسة ام أم هانئ العام الدراسي الجديد والذي انطلق الأسبوع الماضي بحفل بهيج شاركت فيه شخصيات كرتونية أدخلت البهجة والسرور في نفوس الطلبة والطالبات. ويأتي تدشين اليوم الترفيهي مع بدء العام الجديد لتحبيب الأطفال في الدراسة وتكوين علاقة طيبة ومميزة بينهم وبين المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.

وحرصت مديرة المدرسة فاطمة العنزي والمديرتان المساعدتان للمرحلة الابتدائية منال عبدالهادي وإيمان جاسم على التواجد بين ابنائهم الطلاب لتحفيزهم، وجرى تقديم الهدايا التذكارية. وقد أعرب الطلاب عن املهم في إقامة مثل هذه الحفلات الترويحية بشكل دوري لما لها من اثر جيد على الطلاب والطالبات.

وأشادت المديرة المساعدة منال عبدالهادي بجهود كل من شارك في إعداد هذا الحفل، داعيــة الله تعالى ان يديــم على الكويـت قيادة وحكومة وشعبا وعلى المقيمين على ارضها نعمة الأمــن والأمــان، وأن يحفظ اللـه تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمـو ولي عهــده الأمـين.