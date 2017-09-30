في إطار سعي كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت للحفاظ على العرس الديموقراطي والذي سيقام في الكلية يوم الأحد المقبل بين عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.حمود فهد القشعان ان الكلية ستحظر دخول أي شخص من غير طلبة الجامعة لكلية العلوم الاجتماعية، وذلك للحد ولمنع تكرار أحداث الشغب والعنف التي حصلت سابقا، والتي تبين انها أتت من أفراد قادمين من خارج أسوار الجامعة، مشيرا إلى أن هذا القرار سينفذ من صباح يوم الأحد المقبل، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة بالجامعة والتي لن تسمح بدخول من لا يحمل الهوية الجامعية إلى أروقة الحرم الخاص بالكلية.

وقال القشعان ان هذا تذكير لجميع الطلبة والطالبات للتعاون وللحفاظ على الصورة الجميلة التي نفخر بتسطيرها لأبنائنا بكل القوائم، مبينا ان هذا القرار سينفذ على الجميع سواء كان الطالب من كلية العلوم الاجتماعية او من الكليات الأخرى.