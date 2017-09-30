مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/ 2018م نظم قسم اللغة الفرنسية وثقافاتها في كلية الآداب بجامعة الكويت اللقاء التنويري الثاني للطلاب والطالبات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 الجاري في قاعة 125 في الكلية، قدمها رئيس قسم اللغة الفرنسية د.يعقوب الشمري، وذلك بحضور اللقاء التنويري أعضاء هيئة التدريس في القسم وطلبة التخصص الرئيسي والمساند بالإضافة إلى اللجنة الثقافية والنشاط الطلابي بالقسم في تنظيم اللقاء والتواصل مع الطلبة.

وبهذه المناسبة ذكر رئيس القسم د.يعقوب الشمري انه تم خفض معدل القبول من 60% إلى نسبة 50% وأن القسم قام بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة باستحداث 3 مسميات وظيفية لخريجي القسم تتماشى مع صحيفة التخرج: مترجم، معلم لغة فرنسية ومنسق إداري، مضيفا ان أرقام القبول تثبتت منذ سنة ونصف 308 طلاب كل سنة دراسية بمعدل 40 طالبا بالسنة، وأن القسم سيفتتح مكتبة خاصة بتوجهات كريمة من عميدة الكلية التي قامت بإيجاد قاعة مخصصة لاستقبال طلبة القسم ومجهزة بكتب تغطي أغلب الحقول في العلوم الإنسانية والاجتماعية ومن المزمع افتتاحها في الفترة القصيرة المقبلة.

وكان الهدف من هذا اللقاء توجيه الطلبة والطالبات وتعريفهم بقسم اللغة الفرنسية وثقافاتها بالتخصص الرئيسي والمساند والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تدور في ذهن الطالب وتزويده بالمعرفة الشاملة باللغة الفرنسية عن طريق طرح المقررات والمهارات الأساسية لها والتعرف على أعضاء هيئة التدريس والإدارة بالقسم وخلق روح المودة بين الطالب والإدارة الجامعية المتمثلة في القسم العلمي.