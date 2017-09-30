استقبل مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان د.حمد بن محمد الضوياني والوفد المرافق له في مكتبه الأربعاء الماضي.

حضر اللقاء أمين عام الجامعة بالإنابة د.آدم الملا، وعميدة كلية الآداب د.سعاد العبدالوهاب، ومراقب العلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد عبدالخالق بن رضا.

وهدفت الزيارة إلى التنسيق للمؤتمر الدولي السادس علاقات عمان بدول المحيط الهندي والخليج خلال الفترة من القرن 17 إلى 19 والذي ستقيمه الهيئة بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت في ديسمبر المقبل.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهتين وتطرق الجانبان إلى أهمية توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي المستقبلي، والتعرف على آخر التطورات العلمية والأكاديمية وزيادة العمل على تعزيزها وتطويرها.