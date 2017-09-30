ثامر السليم

أكد نائب مدير جامعة الكويت للشؤون العلمية د.عصام العوضي ان على أعضاء هيئة التدريس الجدد المبادرة في أداء البحث العلمي فور بدء العمل، ما يعود على عضو هيئة التدريس بالمنفعة، مبينا مدى أهمية نشر الأبحاث العلمية في المجلات العلمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية، والجمعيات المهنية، وهو ما له أثر على عملية الترقية بشكل مباشر.

وأضاف د.العوضي خلال ورشة العمل لأعضاء هيئة التدريس الجدد التي أقيمت في قاعة المؤتمرات بالخالدية صباح امس، انه ينبغي على عضو هيئة التدريس أن يكون نشطا وان يقدم انتاجا علميا وانتاجا بحثيا وله إسهامات في المجال العلمي والبحثي وخدمة المجتمع.

وأشار الى أهمية دور الأستاذ الجامعي في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة علميا وعمليا، متمنيا لهم التوفيق في خدمة العلم تحت ظل جامعة الكويت.

وأوضح ان جامعة الكويت تسعى إلى تقديم تعليم متميز، وتساهم في إنتاج المعرفة وتطويرها ونشرها، إضافة إلى تأهيل الموارد البشرية لتحقيق أهداف التنمية واحتياجات المجتمع، مبينا دور إدارة الأبحاث في جامعة الكويت وما تقدمه من خدمات بحثية تساهم في خدمة الباحث في المجالات العلمية المختلفة، مؤكدا أهمية البحث العلمي في تعزيز المعرفة ونشرها داخل المجتمع العلمي.

ولفت الى انه ينبغي على عضو هيئة التدريس ان يقوم بتنظيم الوقت بين التدريس والأبحاث العلمية وخدمة الجامعة والمجتمع، مشيرا الى ان هذه الورشة تعد فرصة لأعضاء هيئة التدريس للتطوير من أدائهم وتقديم مستوى تعليمي متميز وإنتاج مخرجات تحقق مطالب واحتياجات المجتمع وسوق العمل.

وهنأ د.العوضي أعضاء هيئة التدريس الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في الحياة المهنية والعلمية.