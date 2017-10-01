عبدالعزيز الفضلي

«إنجاز جديد يضاف لإنجازات كبيرة، ونتاج تاريخ طويل في المجالين العربي والإسلامي، وعاكسا لسياسة القيادة السياسية الحكيمة».. بهذه العبارات المقتضبة عبر الوكيل المساعد للبحوث والمناهج في وزارة التربية د.سعود الحربي عن سعادته عقب فوزه بمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو).

وقال د.سعود الحربي في تصريح صحافي إن الكويت استطاعت أن تفوز بالمنصب بنتيجة مشرفة وحاسمة، حيث حصلت على 16 صوتا من أصل 21 صوتا، ومن الجولة الأولى والتي كنا نحتاج إلى 14 صوتا لحسمها، أما الأصوات الأخرى فحصلت ثلاث دول على صوت واحد لكل دولة، وصوتين لدولة أخرى، عن طريق انتخابات ديموقراطية نزيهة وعادلة، وإن كنا نرى أننا ومرشحي الدول الأخرى فائزون، لأننا إخوة عرب تجمعنا أوثق العلاقات الإنسانية، مؤكدين الاستفادة من خبراتهم في عمل المنظمة.

وكشف عن أنه ستكون هناك العديد من الرؤى والأفكار التي نهدف إلى تحقيقها، تتلخص في حل المشكلات التي تعاني منها المنظمة سواء كانت مالية أو بشرية، وأن تكون المنظمة العربية بيت خبرة دوليا، مع جعل المنظمة رافدا من روافد وحدتنا وقوتنا العربية عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ومع السعي الحثيث إلى تأصيل الهوية العربية لدى شبابنا العربي وحمايتها من الاستلاب والتماهي، عن طريق النهوض باللغة العربية، وتعزيز قيم التضامن والسلام والحرية واحترام الآخر، وغيرها من القيم الإنسانية، بعيدا عن براثن التطرف والغلو والإرهاب التي روعتنا وأوقفت مشاريع التطوير والنمو في بعض الدول العربية.‏‫