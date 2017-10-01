عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد عن عقد العزم في وزارة التربية على الاستمرار في تنظيم بطولة المرحوم جاسم محمد الخرافي لمناظرات المدارس باللغة العربية، مشيدا بالدور المهم الذي يقدمه نادي مناظرات المدارس في تنمية مهارات الطلبة في التفكير التحليلي والنقد البناء وتعزيز قدراتهم وتدعيم الحس الوطني لدى أفراد المجتمع بشكل عام.

وقال المقصيد في تصريح صحافي إن النادي أسس لبناء شخصية واسعة الثقافة وقادرة على التفاعل الإيجابي مع الآخر لدى الطلبة، مشيرا إلى الاهتمام الذي شهدته البطولة الوطنية الثانية لمناظرات المدارس (بطولة المرحوم جاسم محمد الخرافي)، وما حظيت به من مشاركة من جميع المناطق التعليمية للتعليم العام ومدارس التعليم الخاص، بالإضافة إلى مدارس التربية الخاصة، مستدلا على ذلك بالحضور الكبير الذي شهدته البطولة من القيادات التعليمية وأولياء أمور الطلبة والمهتمين.

وقال المقصيد إن البطولة أصبحت تشكل جزءا مهما من أنشطة وفعاليات قطاع التنمية التربوية والأنشطة، وسنستمر في تنظيمها سنويا، مبينا أن الاستعدادات والتجهيزات لتنظيم البطولة في العام الدراسي 2017-2018 التي من المزعم إقامتها في يومي 18 و25 من نوفمبر الجاري أوشكت على الانتهاء، وستقوم الوزارة بإرسال نشرة عامة لمدارس الثانوية في التعليم العام والتعليم الديني والتعليم الخاص، بالإضافة إلى مدارس التربية الخاصة (بنين- بنات)، لتشجيع الطلبة وحثهم على المشاركة في البطولة، وعلى المدارس الراغبة في المشاركة هذا العام تشكيل الفرق من الطلبة والتسجيل على موقع نادي المناظرات الذي سيتم تزويد المدارس به في النشرة.