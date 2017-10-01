ينطلق معرض شبكة الطلاب الدولية التعليمي في فندق الريجنسي غدا الاثنين من الساعة السادسة الى الساعة التاسعة مساء، وستلقي كلمة الافتتاح الملحق الثقافي لدى السفارة زينيا باغانيني، بينما سيحضر المعرض ممثلو سبع جامعات أميركية لتقديم معلومات عن تلك الجامعات وللاجابة عن أسئلة الطلاب وذويهم فيما يتعلق بالفرص التعليمية في الولايات المتحدة الأميركية.

هذا، وينظم المعرض الذي سيستغرق ثلاث ساعات شبكة الطلاب الدولية بالتعاون مع السفارة الأميركية.

وسيشارك في المعرض الجامعات الآتية: كلية جاكسون ـ جامعة جراند فاللي الحكومية ـ جامعة ادلفي ـ جامعة وست فرجينيا ـ جامعة برادلي ـ كلية سنو وجامعة دروري.

كما سيحضر المعرض مجموعة من المستشارين التعليميين من مؤسسة Education USA للاجابة عن أسئلة الطلاب المتعلقة بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية بما في ذلك خطوات التقديم للجامعات الأميركية، كما سيحضر عدد من موظفي القسم القنصلي في السفارة الأميركية وذلك للاجابة عن الأسئلة المتعلقة باستخراج التأشيرة الدراسية.

للحصول على معلومات اضافية حول المعرض يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني http:// Studentlane.com/en_us وللحصول على معلومات حول الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية يمكنكم زيارة الموقع: http://www.educationusa.state.gov.